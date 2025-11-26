CGM

Celeste Rivas – źródła medyczne zaprzeczają doniesieniom policji z LA 

Sprzeczności między LAPD a źródłem medycznym

2025.11.26

Celeste Rivas – źródła medyczne zaprzeczają doniesieniom policji z LA 

Sprawa Celeste Rivas wstrząsnęła opinią publiczną po odkryciu jej ciała w samochodzie zarejestrowanym na piosenkarza D4vd. Choć LAPD oficjalnie zaprzecza informacjom o tym, że ciało było częściowo zamrożone, źródło związane z L.A. County Medical Examiner utrzymuje, że taki właśnie był stan zwłok, gdy je znaleziono.

Sprzeczności między LAPD a źródłem medycznym

Według naszego źródła, ciało Celeste było częściowo zamrożone, co stoi w sprzeczności z oficjalnym stanowiskiem LAPD. Jeden z dokumentów z biura Medical Examiner zawiera zapis:

„Ofiary nie przeskanowano na  z powodu nasiąkniętych wodą palców”.

Oznacza to, że zwłoki nie mogły zostać poddane procedurze pobrania odcisków palców ze względu na ich wodnisty stan.

Dochodzenie i podejrzani

Sprawa pozostaje pod ścisłą kontrolą medyczną, podczas gdy LAPD prowadzi dochodzenie. TMZ podało, że choć Medical Examiner nie określił jeszcze przyczyny śmierci, władze traktują przypadek jako morderstwo. Piosenkarz D4vd jest podejrzanym, a według informacji TMZ, istnieje także drugi podejrzany, który miał pomagać w okaleczeniu zwłok.

Źródła podają, że stan ciała może uniemożliwić ustalenie dokładnej przyczyny i okoliczności śmierci. Relacje między LAPD a biurem Medical Examiner były napięte w ostatnich latach, co dodatkowo komplikuje sprawę.

Stan ciała i wyzwania w ustaleniu przyczyny śmierci

Częściowe zamrożenie zwłok oraz wodniste palce sprawiają, że standardowe procedury identyfikacyjne są utrudnione. Eksperci wskazują, że takie okoliczności często wymagają dodatkowych badań, które mogą wydłużyć proces ustalania przyczyny śmierci.

Wciąż trwa śledztwo w tej głośnej sprawie, a w mediach społecznościowych i portalach informacyjnych pojawiają się kolejne aktualizacje dotyczące zarówno D4vd, jak i współuczestnika rzekomego przestępstwa.

