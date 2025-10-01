Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”

Była partnerka Diddy’ego, Cassie, przedstawiła sędziemu Arunowi Subramanianowi wstrząsający list przed piątkowym ogłoszeniem wyroku. W swoim oświadczeniu opisała lata przemocy, nadużyć i manipulacji, których – jak twierdzi – dopuszczał się wobec niej Diddy.

„Czułam się uwięziona”

Cassie wyznała, że przez 11 lat trwania związku była kontrolowana przez Diddy’ego przy pomocy gróźb i substancji odurzających, co wpływało także na jej karierę muzyczną. Napisała, że raper „wciągnął” ją w powtarzające się akty seksualne z wynajętymi męskimi pracownikami seksualnymi podczas wielodniowych ‘freak-offs’, które odbywały się niemal co tydzień.

Według Cassie Diddy wymuszał na niej udział w tych „freak-offs”, grożąc zniszczeniem jej reputacji poprzez upublicznienie kompromitujących nagrań.

Brutalna przemoc i trauma

W liście Cassie przypomniała również brutalne pobicie w 2016 roku w hotelu Intercontinental w Los Angeles, uchwycone na nagraniach monitoringu. Opisała, że żyła wtedy w stanie ciągłej hiperczujności, oczekując kolejnych żądań seksu lub obawiając się odwetu.

Artystka ujawniła, że po latach wciąż ma koszmary i flashbacki każdego dnia i wymaga stałej opieki psychologicznej, aby poradzić sobie z traumą.

Strach przed zemstą

Cassie przyznała, że w obawie przed zemstą Diddy’ego i jego współpracowników wyprowadziła swoją rodzinę z rejonu Nowego Jorku i stara się prowadzić życie w ukryciu. – Jestem przerażona, że jeśli Diddy wyjdzie na wolność, jego pierwszym działaniem będzie szybka zemsta na mnie i innych osobach, które zeznawały podczas procesu – napisała.

Wyrok już w piątek

List Cassie może mieć wpływ na decyzję sędziego, który ogłosi wyrok w piątek w Nowym Jorku. Diddy został skazany na podstawie dwóch zarzutów dotyczących transportu osób w celu prostytucji, jednak grozi mu nawet 20 lat więzienia. Z ostatnich doniesień wynika, że prokuratura będzie domagała się wyroku skazującego rapera na więcej niż 11 lat więzienia.

