Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych

Clayton Howard, który pozwał Cassie w związku z imprezami „freak-off” organizowanymi przez Seana „Diddy” Combsa, twierdzi, że wokalistka , unika odebrania dokumentów sądowych w jego sprawie. Howard utrzymuje, że był zmuszony uczestniczyć w spotkaniach seksualnych, podczas których miał doświadczać poniżających zachowań z inicjatywy Cassie. Ponadto twierdzi, że wokalistka świadomie zaraziła go chorobą przenoszoną drogą płciową.

W dokumentach sądowych, do których dotarło AllHipHop, Howard oskarża prawnika Cassie, Douglasa Wigdora, o odmowę przyjęcia doręczenia dokumentów mimo, że reprezentuje on artystkę. „Cassie Ventura wykorzystała znaczące środki, aby ukryć swoje miejsce pobytu” – czytamy w pozwie. Howard wynajął prywatnego detektywa i kilku doręczycieli, którzy przeszukali rejestry DMV, bazy nieruchomości i odwiedzili kilka adresów w Connecticut, jednak bez skutku. Howard argumentuje, że ponieważ Wigdor publicznie wypowiadał się w imieniu Cassie – m.in. w wywiadach dla ABC News, NBC i E! News po procesie Diddiego – powinien być w stanie przyjąć dokumenty sądowe w jej imieniu.

Świadectwo Cassie w procesie Diddiego

Cassie zeznawała przeciwko Diddiemu w jego sprawie karnej, oskarżając go o poddanie jej „cyklowi przemocy, wykorzystywania i handlu ludźmi”. Wcześniej, w 2023 r., rozstrzygnęła pozew cywilny przeciwko Diddiemu. Raper został skazany na ponad cztery lata więzienia za dwa zarzuty transportu osób w celu uprawiania prostytucji, a jury uniewinniło go z kilku poważniejszych oskarżeń.

Howard w wywiadzie dla The Art of Dialogue szczegółowo opisał swoje doświadczenia związane z Diddim i Cassie: