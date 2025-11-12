CGM

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych

Cassie miała zarazić mężczyznę chorobą weneryczną

2025.11.12

Clayton Howard, który pozwał Cassie w związku z imprezami „freak-off” organizowanymi przez Seana „Diddy” Combsa, twierdzi, że wokalistka , unika odebrania dokumentów sądowych w jego sprawie. Howard utrzymuje, że był zmuszony uczestniczyć w spotkaniach seksualnych, podczas których miał doświadczać poniżających zachowań z inicjatywy Cassie. Ponadto twierdzi, że wokalistka świadomie zaraziła go chorobą przenoszoną drogą płciową.

W dokumentach sądowych, do których dotarło AllHipHop, Howard oskarża prawnika Cassie, Douglasa Wigdora, o odmowę przyjęcia doręczenia dokumentów mimo, że reprezentuje on artystkę.

„Cassie Ventura wykorzystała znaczące środki, aby ukryć swoje miejsce pobytu” – czytamy w pozwie. Howard wynajął prywatnego detektywa i kilku doręczycieli, którzy przeszukali rejestry DMV, bazy nieruchomości i odwiedzili kilka adresów w Connecticut, jednak bez skutku.

Howard argumentuje, że ponieważ Wigdor publicznie wypowiadał się w imieniu Cassie – m.in. w wywiadach dla ABC News, NBC i E! News po procesie Diddiego – powinien być w stanie przyjąć dokumenty sądowe w jej imieniu.

Świadectwo Cassie w procesie Diddiego

Cassie zeznawała przeciwko Diddiemu w jego sprawie karnej, oskarżając go o poddanie jej „cyklowi przemocy, wykorzystywania i handlu ludźmi”. Wcześniej, w 2023 r., rozstrzygnęła pozew cywilny przeciwko Diddiemu. Raper został skazany na ponad cztery lata więzienia za dwa zarzuty transportu osób w celu uprawiania prostytucji, a jury uniewinniło go z kilku poważniejszych oskarżeń.

Howard w wywiadzie dla The Art of Dialogue szczegółowo opisał swoje doświadczenia związane z Diddim i Cassie:

„Byłem tam przez kilka dni. Kłamali mi, mówiąc, że przyjdę na 24 godziny, a w praktyce trzymali mnie, zabierając telefon i nie pozwalając mi wyjść. Dowiedziałem się też, że ona spała z wieloma mężczyznami po tym, jak wcześniej zaraziła się chlamydią. Czuję się ofiarą, bo nigdy nie odbyłbym z nią seksu bez zabezpieczenia, gdybym wiedział o jej historii. Nie jestem takim facetem – miałem dziewczynę, która mogłaby zaświadczyć, że nigdy nie zaraziła się ode mnie żadną chorobą. Zawsze byłem czysty.”

