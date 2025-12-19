Carla Fernandes o konflikcie Roksany Węgiel i Viki Gabor

CGM

Carla Fernandes komentuje konflikt wokalistek

W ostatnim wywiadzie udzielonym Karolinie Motylewskiej, Carla Fernandes odniosła się do głośnego konfliktu między Roksaną Węgiel a Viki Gabor. Wokalistka podkreśliła, że choć media często podsycają atmosferę rywalizacji, ona sama uważa, że „w tej branży jest miejsce dla każdego”, a najważniejsze jest budowanie własnej drogi artystycznej.

Współpraca Carli Fernandes z Roksaną Węgiel

Carla zdradziła, że niedawno współpracowała z Roksaną nad jej nowym materiałem przygotowywanym przez Hotelu Torino. Jak przyznała, praca przebiegała świetnie, a efekty w postaci dwóch utworów idealnie pasują do charakterystycznego głosu Roksany. Fernandes podkreśliła, że Roksana jest nie tylko utalentowaną, ale też „normalną, otwartą dziewczyną”, z którą łatwo się porozumieć.

Sukcesy Carli Fernandes

W 2024 roku Carla Fernandes zdobyła Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival, co odbiło się szerokim echem w sieci. Teraz wokalistkę czeka kolejne telewizyjne wyzwanie – występ podczas Sylwestra z Dwójką.

Przygotowania do Sylwestra i decyzja o porzuceniu studiów

W rozmowie piosenkarka opowiedziała również o przygotowaniach do sylwestrowego koncertu oraz wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się przerwać studia i w pełni skupić na muzyce. Carla przyznała, że pragnie rozwijać skrzydła w branży i stawiać wszystko na pasję.

