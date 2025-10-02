Cardi B twierdzi, że u Nicki Minaj zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową

fot. mat. pras.

W ciągu ostatniego tygodnia Cardi B i Nicki Minaj wymieniały się ostrymi komentarzami w mediach społecznościowych. Konflikt artystek eskalował, kiedy Cardi B opublikowała wpis, w którym oskarżyła Minaj o zdiagnozowanie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej niemal dekadę temu.

Wybuchowa wiadomość Cardi B

Cardi B na platformie X (dawniej Twitter) napisała:

„Prawda jest taka, że została ci zdiagnozowana schizofrenia i choroba dwubiegunowa prawie 9 lat temu, a ty jesteś na ciężkich narkotykach: kokainie, perkach i Xanaxie! Nie słuchasz nikogo wokół siebie… jedyną osobą, która ma nad tobą władzę, jest Kenneth Petty… ”

Eskalacja konfliktu

Spór między raperkami rozpoczął się wcześniej w tym tygodniu, kiedy Nicki Minaj skomentowała związek Cardi B ze Stefonem Diggsem, co wywołało jej kontratak. Cardi B oskarżyła między innymi brata Minaj o pedofilię, a obie gwiazdy wymieniły się wieloma kolejnymi postami i oskarżeniami w mediach społecznościowych.

Cardi B wcześniej deklarowała, że nie będzie więcej komentować Nicki Minaj, ale w swoim ostatnim wpisie dodała:

„To mój ostatni komentarz do ciebie, bo teraz muszę cię zobaczyć… ale najpierw powiem prawdę. Powiedziałaś, że mała dziewczynka w tobie nie wybaczyła matce, bo kiedy ojciec cię dotykał, matka milczała… Wiem, że doświadczyłaś traumy i przemocy, ale narkotyki ci nie pomogą. Musisz iść na terapię TERAZ.”

Dodała również: