Cardi B twierdzi, że jej były mąż Offset zagraża jej życiu 

fot. YouTube

Cardi B otwarcie przyznała, że zachowanie jej byłego męża, rapera Offseta, budzi w niej obawy o bezpieczeństwo. Artystka twierdzi, że jego domniemane nękanie eskaluje i zaczyna sprawiać, że boi się o własne życie.

Konflikt po rozwodzie

Po złożeniu wniosku o rozwód i rozpoczęciu nowego związku z zawodnikiem NFL, Stefonem Diggsem, Cardi B twierdzi, że Offset nadal jest „zafascynowany” jej osobą. Raper sugerował w mediach społecznościowych, że dziecko Cardi z nowym partnerem mogłoby być traktowane jako jego według prawa stanu Georgia, choć wpisy te zostały później usunięte.

Cardi ostrzega tych, którzy mogliby traktować całą sytuację lekko:

„Myślicie, że to takie zabawne, ale tak nie jest… To wszystko zabawa, dopóki nie jest za późno.”

Obawy Cardi B o bezpieczeństwo

Artystka podkreśla, że doświadczenia związane z nękaniem budzą w niej strach:

„Czasem zasypiam i myślę: »To nie jest normalne«. Widzisz dokumenty kryminalne… Czytasz w mediach społecznościowych o kobietach, które giną co drugi dzień.”

Historia związku Cardi B i Offseta

Cardi B i Offset wzięli ślub w tajemnicy w 2017 roku i mają troje wspólnych dzieci. Artystka złożyła wniosek o rozwód w 2024 roku, a od tego czasu kontynuuje swoje życie osobiste i zawodowe, jednocześnie stawiając granice w relacji z byłym mężem.