Cardi B twierdzi, że jej były mąż Offset zagraża jej życiu 

fot. YouTube
Cardi B otwarcie przyznała, że zachowanie jej byłego męża, rapera Offseta, budzi w niej obawy o bezpieczeństwo. Artystka twierdzi, że jego domniemane nękanie eskaluje i zaczyna sprawiać, że boi się o własne życie.
Konflikt po rozwodzie
Po złożeniu wniosku o rozwód i rozpoczęciu nowego związku z zawodnikiem NFL, Stefonem Diggsem, Cardi B twierdzi, że Offset nadal jest „zafascynowany” jej osobą. Raper sugerował w mediach społecznościowych, że dziecko Cardi z nowym partnerem mogłoby być traktowane jako jego według prawa stanu Georgia, choć wpisy te zostały później usunięte.
Cardi ostrzega tych, którzy mogliby traktować całą sytuację lekko:
„Myślicie, że to takie zabawne, ale tak nie jest… To wszystko zabawa, dopóki nie jest za późno.”
Obawy Cardi B o bezpieczeństwo
Artystka podkreśla, że doświadczenia związane z nękaniem budzą w niej strach:
„Czasem zasypiam i myślę: »To nie jest normalne«. Widzisz dokumenty kryminalne… Czytasz w mediach społecznościowych o kobietach, które giną co drugi dzień.”
Historia związku Cardi B i Offseta
Cardi B i Offset wzięli ślub w tajemnicy w 2017 roku i mają troje wspólnych dzieci. Artystka złożyła wniosek o rozwód w 2024 roku, a od tego czasu kontynuuje swoje życie osobiste i zawodowe, jednocześnie stawiając granice w relacji z byłym mężem.