Szukaj
CGM

Cardi B i Nicki Minaj w ostrej wojnie na obelgi w social mediach

Tekst piosenki Cardi Nicki porównała do rymowanek z programu Barney the Dinosaur.

2025.10.01

opublikował:

Cardi B i Nicki Minaj w ostrej wojnie na obelgi w social mediach

Na Twitterze (X) doszło do kolejnego starcia między Cardi B i Nicki Minaj. Raperki, które od lat pozostają w konflikcie, tym razem posunęły się jeszcze dalej – w ich wymianie obelg pojawiły się nie tylko osobiste przytyki, ale też odniesienia do rodzinnych dramatów.

Początek konfliktu – nowy album Cardi B

Iskrą do ponownej eskalacji była premiera nowego albumu Cardi B. Nicki Minaj szybko skomentowała projekt, szydząc z promocji płyty sprzedawanej w obniżonej cenie 4,99 dol. oraz z diss tracku Magnet. Tekst piosenki, w którym Cardi rapuje: „A-B-C-D-E-F-G, these btches can’t f*** with me”*, Nicki porównała do rymowanek z programu Barney the Dinosaur.

Nicki uderza w Jaya-Z i Roc Nation

Autorka The Pinkprint nie ograniczyła się jednak tylko do krytyki Cardi. W podobnym rytmie zaczęła atakować Jay-Z i prezydent Roc Nation, Desiree Perez, kontynuując swoje wcześniejsze zaczepki wobec wytwórni.

Cardi B odpowiada: Jelani Maraj i kontrowersje rodzinne

Cardi nie pozostała dłużna. W sieci zamieściła przerobione zdjęcie brata Nicki Minaj, Jelaniego Maraja, skazanego za pedofilię, na którym dodała mu charakterystyczną perukę siostry. Przy okazji zasugerowała, że Nicki w przeszłości miała problemy z płodnością z powodu nadużywania narkotyków.

W tle: Stefon Diggs i Tasha K

Nicki wbiła także szpilę w Cardi, odnosząc się do plotek wokół jej partnera, futbolisty Stefona Diggsa. Temat niedawno ponownie podgrzała blogerka Tasha K, dawna przeciwniczka Cardi.

JT dorzuca swoje trzy grosze

Do internetowej kłótni dołączyła również JT, była członkini City Girls. Cardi w kawałku Magnet nazwała ją „dwulicową”, zarzucając jej desperacką próbę o współpracę z Nicki. JT szybko odpowiedziała, że to Cardi jest nieszczera i „gra na dwa fronty”.

Wojna bez końca?

Choć trudno stwierdzić, ile prawdy kryje się w oskarżeniach, jedno jest pewne – konflikt Cardi B i Nicki Minaj znów rozgrzał internet do czerwoności. Fani obu artystek mocno zaangażowali się w spór, a atmosfera w świecie rapu staje się coraz bardziej napięta.

 

Tagi


Popularne newsy

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu
NEWS

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder
NEWS

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder

Ten Typ Mes chciałby się zakochać
NEWS

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Spotify szykuje się do rewolucji
NEWS

Spotify szykuje się do rewolucji

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce
NEWS

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie
NEWS

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie

Rita Ora planuje dokument: „Filmowałam siebie przez ostatnie osiem lat”
NEWS

Rita Ora planuje dokument: „Filmowałam siebie przez ostatnie osiem lat”

Polecane

CGM
Babcia Jay-Z, Hattie White, świętuje 100. urodziny. Niezapomniana impreza z udziałem gwiazd i występem Steviego Wondera

Babcia Jay-Z, Hattie White, świętuje 100. urodziny. Niezapomniana impr ...

Impreza pełna gwiazd

36 minut temu

CGM
Rob Halford z Judas Priest poślubił partnera w tajemnicy. Po roku zdradził szczegóły ślubu

Rob Halford z Judas Priest poślubił partnera w tajemnicy. Po roku zdra ...

Legendarny wokalista metalowej kapeli ujawnił radosną nowinę

53 minuty temu

CGM
Lola Young ogłosiła „przerwę w karierze” po tym jak zasłabła podczas ostatniego koncertu

Lola Young ogłosiła „przerwę w karierze” po tym jak zasłab ...

Wszystkie koncerty artystki zostały odwołane

1 godzinę temu

CGM
Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, który zgotował mi Diddy”

Cassie pisze list do sędziego: „Miałam myśli samobójcze przez koszmar, ...

„Czułam się uwięziona”

2 godziny temu

CGM
Jest akt oskarżenia Ryszarda Rynkowskiego. Muzykowi grozi do trzech lat więzienia

Jest akt oskarżenia Ryszarda Rynkowskiego. Muzykowi grozi do trzech la ...

Policja w Brodnicy potwierdziła, że artysta prowadził pojazd mając 1,6 promila alkoholu we krwi

2 godziny temu

CGM
Ella Eyre z nowym singlem „hell yeah”

Ella Eyre z nowym singlem „hell yeah”

Piosenka zapowiada drugi album w karierze charyzmatycznej artystki.

9 godzin temu