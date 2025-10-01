Cardi B i Nicki Minaj w ostrej wojnie na obelgi w social mediach

Na Twitterze (X) doszło do kolejnego starcia między Cardi B i Nicki Minaj. Raperki, które od lat pozostają w konflikcie, tym razem posunęły się jeszcze dalej – w ich wymianie obelg pojawiły się nie tylko osobiste przytyki, ale też odniesienia do rodzinnych dramatów.

Początek konfliktu – nowy album Cardi B

Iskrą do ponownej eskalacji była premiera nowego albumu Cardi B. Nicki Minaj szybko skomentowała projekt, szydząc z promocji płyty sprzedawanej w obniżonej cenie 4,99 dol. oraz z diss tracku Magnet. Tekst piosenki, w którym Cardi rapuje: „A-B-C-D-E-F-G, these btches can’t f*** with me”*, Nicki porównała do rymowanek z programu Barney the Dinosaur.

Nicki uderza w Jaya-Z i Roc Nation

Autorka The Pinkprint nie ograniczyła się jednak tylko do krytyki Cardi. W podobnym rytmie zaczęła atakować Jay-Z i prezydent Roc Nation, Desiree Perez, kontynuując swoje wcześniejsze zaczepki wobec wytwórni.

Cardi B odpowiada: Jelani Maraj i kontrowersje rodzinne

Cardi nie pozostała dłużna. W sieci zamieściła przerobione zdjęcie brata Nicki Minaj, Jelaniego Maraja, skazanego za pedofilię, na którym dodała mu charakterystyczną perukę siostry. Przy okazji zasugerowała, że Nicki w przeszłości miała problemy z płodnością z powodu nadużywania narkotyków.

W tle: Stefon Diggs i Tasha K

Nicki wbiła także szpilę w Cardi, odnosząc się do plotek wokół jej partnera, futbolisty Stefona Diggsa. Temat niedawno ponownie podgrzała blogerka Tasha K, dawna przeciwniczka Cardi.

JT dorzuca swoje trzy grosze

Do internetowej kłótni dołączyła również JT, była członkini City Girls. Cardi w kawałku Magnet nazwała ją „dwulicową”, zarzucając jej desperacką próbę o współpracę z Nicki. JT szybko odpowiedziała, że to Cardi jest nieszczera i „gra na dwa fronty”.

Wojna bez końca?

Choć trudno stwierdzić, ile prawdy kryje się w oskarżeniach, jedno jest pewne – konflikt Cardi B i Nicki Minaj znów rozgrzał internet do czerwoności. Fani obu artystek mocno zaangażowali się w spór, a atmosfera w świecie rapu staje się coraz bardziej napięta.