Cardi B i Kehlani w klipie do wspólnego kawałka

Cardi świętuje premierę albumu.

2025.09.19

Cardi B i Kehlani w klipie do wspólnego kawałka

Cardi B z dumą przedstawia swój drugi album „Am I The Drama?”. Fani cierpliwie czekali przez 7 lat na następcę pokrytego czterokrotną platyną debiutu „Invasion of Privacy”. Nowe wydawnictwo to 21 utworów i liczni goście, wśród których znaleźli się Cash Cobain, Janet Jackson, Kehlani, Lizzo, Megan Thee Stallion, Selena Gomez, Summer Walker i Tyla.

Wraz z premierą płyty ukazał się teledysk do singla „Safe” z udziałem Kehlani. Za reżyserię wideo odpowiada Arrad Rahgoshay. Wydawnictwo jest kamieniem milowym w dorobku raperki i zapowiada kolejny ekscytujący rozdział w jej muzycznej karierze.

Z okazji wydania „Am I The Drama?”, odbyły się organizowane przez Apple Music i TikTok uroczyste odsłuchy płyty, a we współpracy ze Spotify zorganizowano „Countdown To Am I The Drama?: Cardi B in conversation with Kelly Rowland”. Ponadto, Cardi B wystąpiła w wielu amerykańskich programach, by wymienić „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, a także udzieliła wywiadów Jennifer Hudson czy Zane’owi Lowe. Jednocześnie raperka zapowiedziała trasę po Stanach Zjednoczonych.

Odważniejsza, większa i lepsza niż kiedykolwiek

Cardi B to jedna z najważniejszych artystek muzycznych wszech czasów, niezależnie od gatunku, płci czy pokolenia, co udało jej się osiągnąć w mniej niż dziesięć lat. Wśród niekończącej się listy jej osiągnięć znajduje się tytuł najwyżej certyfikowanej raperki na amerykańskim rynku – „Top Artists (Digital Singles)” – z ponad 100 milionami sprzedanych egzemplarzy, w tym trzema diamentowymi singlami. Jej debiutancki album „Invasion of Privacy”, który znalazł się na szczycie list przebojów, zdobył nagrodę Grammy i czterokrotnie pokrył się platyną w USA, nadal pozostaje przełomowym osiągnięciem w historii streamingu kobiecego rapu. Wszystkie 13 utworów z płyty uzyskało status co najmniej platyny.

Do niebagatelnych osiągnięć należy dodać liczne nagrody i nominacje, by wymienić 10 nominacji Grammy® i 6 rekordów Guinnessa. W 2025 roku Cardi B kontynuuje rozbudowę swojego muzycznego imperium, wydając swój drugi album „Am I The Drama?”.

