Cardi B bije rekord dekady wśród żeńskich albumów rapowych

Cardi B ponownie udowadnia, że jest niekwestionowaną liderką współczesnego hip-hopu. Jej najnowszy album Am I The Drama ustanowił rekord w kategorii żeńskich projektów rapowych w latach 2020–2025, wyróżniając się zarówno pod względem sprzedaży, jak i popularności w serwisach streamingowych.

Rekord – na czym polega?

Rekord Cardi B nie dotyczy jedynie liczby sprzedanych egzemplarzy albumu, lecz także wszechstronnego sukcesu na wszystkich płaszczyznach muzycznego rynku. Am I The Drama w ciągu pierwszych dni od premiery osiągnął:

Najwyższe w historii dekady pierwsze tygodnie odsłuchań wśród żeńskich albumów rapowych na platformach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Music czy YouTube Music.

Rekordową sprzedaż cyfrową i fizyczną – album zadebiutował w topach w Stanach Zjednoczonych i Europie, przewyższając wyniki poprzednich wydawnictw innych raperek w latach 2020–2025.

Największy wpływ w social mediach – album zdominował trendy w TikToku, Instagramie i Twitterze, a jego single były szeroko wykorzystywane w krótkich filmikach i wyzwaniach tanecznych.

Rekord Cardi B polega więc na połączeniu tych trzech wskaźników: sprzedaży, streamingów i oddziaływania kulturowego, co do tej pory nie udało się żadnej innej kobiecie w rapie w tej dekadzie.

Dlaczego album Am I The Drama odniósł taki sukces?

Przede wszystkim, Cardi B po raz kolejny wykazała się charakterystyczną dla siebie szczerością i autentycznością, które przyciągają fanów na całym świecie. Album porusza tematy osobiste, społeczne i kulturowe, jednocześnie łącząc klasyczne brzmienia hip-hopowe z nowoczesną produkcją.

Krytycy podkreślają, że album jest przykładem umiejętnego balansowania między komercyjnym brzmieniem a artystycznym przesłaniem. Cardi B nie tylko rapuje o własnym życiu i doświadczeniach, ale również komentuje współczesne problemy społeczne i rolę kobiet w przemyśle muzycznym.