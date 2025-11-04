CGM

Canal+ ujawnia plakat i datę premiery filmu „Północ / Południe" z Quebonafide

Quebonafide łączy muzykę, film i sztukę

2025.11.04

Canal+ ujawnia plakat i datę premiery filmu „Północ / Południe” z Quebonafide

Platforma Canal+ oficjalnie zapowiedziała premierę filmu „Północ / Południe”, w którym główną rolę gra Quebonafide. Produkcja, o której było głośno już od momentu pierwszej zapowiedzi, trafi na platformę Canal+ Online 22 listopada 2025 roku.

Film Quebonafide „Północ / Południe” – o czym opowiada?

„Północ / Południe” to wyjątkowy projekt muzyczno-filmowy, który łączy elementy dokumentu, fabuły i wizualnego performance’u. Film pokazuje duchową i artystyczną podróż Quebonafide – jednego z najbardziej oryginalnych raperów w Polsce. Produkcja ukazuje jego wewnętrzne przemiany, rozterki i dążenie do zrozumienia samego siebie.

Premiera filmu na Canal+ Online

Do tej pory film „Północ / Południe” był dostępny jedynie w ograniczonej dystrybucji, co spotkało się z mieszanymi reakcjami fanów. Teraz Canal+ daje widzom szansę obejrzenia produkcji w pełnej jakości na swojej platformie VOD. Premiera zaplanowana jest na 22 listopada 2025 roku, a już dziś udostępniono oficjalny plakat promocyjny.

Quebonafide łączy muzykę, film i sztukę

Artysta od lat znany jest z niekonwencjonalnego podejścia do twórczości. Film „Północ / Południe” to kolejny dowód na to, że Quebonafide nie ogranicza się jedynie do muzyki. Raper z Ciechanowa konsekwentnie buduje wizerunek multidyscyplinarnego twórcy, który nie boi się eksperymentów artystycznych i odważnych form wyrazu.

