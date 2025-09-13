Szukaj
Calum Scott i głos Whitney Houston w nowej wersji klasycznego „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”

Singiel powstał za zgodą spadkobierców Whitney.

2025.09.13

opublikował:

fot: Rebecca Johnson, Steven Meisel

Capitol Records wydało nową wersję gigantycznego hitu Whitney Houston „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”. Oprócz oryginalnego wokalu gwiazdy w piosence słychać także głos multiplatynowego wokalisty i songwritera Caluma Scotta. To pierwszy raz w historii, kiedy w piosence wykorzystano oryginalne ścieżki wokalu Houston. Premiera singla zbiega się z ogólnoświatowymi obchodami 40-lecia wydania debiutanckiego krążka artystki. Piosence towarzyszy teledysk, w którym wykorzystano archiwalne materiały z Whitney.

„Pasowało idealnie”

Dorastając, słuchałem Whitney Houston w samochodzie, gdy mama puszczała jej muzykę. Jej legendarna barwa miała na mnie ogromny wpływ. Rok temu zacząłem dodawać refren „I Wanna Dance With Somebody” podczas wykonywania na żywo „Dancing On My Own”. Tekstowo pasowało idealnie i zawsze spotykało się z niesamowitą reakcją publiczności. Nigdy nie pomyślałem jednak, że współpracujące z The Estate of Whitney E. Houston Primary Wave Music usłyszy to i zaproponuje mi nagranie nowej wersji z wykorzystaniem jej wokalu!

To zaszczyt, że powierzono mi głos Whitney, bym mógł na nowo wyobrazić sobie jej utwór jako balladę w duecie. Mam nadzieję, że to nagranie pomoże uwiecznić jej niezwykłą sztukę. Jestem ogromnie wdzięczny Pat Houston, Primary Wave Music oraz autorom piosenki, George’owi Merrillowi i Shannon Rubicam, za to, że spełnili marzenie chłopaka z Yorkshire i jego rodziny – komentuje Calum Scott.

Spadkobierczyni Whitney zachwycona nową wersją

Pat Houston, wykonawczyni testamentu Whitney, dodaje: – Jednym z naszych celów jest rozwijanie muzyki Whitney w nowych, innowacyjnych kierunkach, jeśli mają sens. Decyzje podejmujemy zawsze z myślą o zachowaniu jej artystycznej integralności. Calum to wszechstronny artysta i producent. Gdy Justin Shukat z Primary Wave Music przedstawił pomysł na połączenie głosu Scotta i Whitney, spodobał mi się, ale chciałam najpierw usłyszeć efekt. Uwielbiam wersję Caluma i zdecydowaliśmy się na wydanie utworu. Whitney zawsze wierzyła w to, by pomagać innym i wspierać ich marzenia.

Nagranie w Wielkiej Brytanii przygotowali Jon „MAGS” Maguire, Andrew Yeates i Charlie T. W jego realizacji uczestniczyła sekcja smyczkowa. Wokale Houston zostały przygotowane przez jej wieloletniego producenta Naradę Michaela Waldena dla Perfection Light Productions. Utwór został nagrany w oryginalnej tonacji, z zachowaniem oryginalnej modulacji, co było dużym wyzwaniem dla Caluma jako interpretatora.

To było niezwykle delikatne zadanie. Chciałem oddać hołd ikonie, która tak wiele dla mnie znaczyła. Oryginalny wokal Whitney był nagrany na taśmę, więc praca nad tą wersją wymagała wielkiej staranności, by zachować go nietkniętym – tłumaczy Scott.

Calum Scott jeszcze w tym roku w Polsce

Calum zaprezentował gotowy utwór autorom piosenki, George’owi Merrillowi i Shannon Rubicam. – Od razu znaleźliśmy wspólny język. Usłyszenie czystej siły głosu Whitney w pierwszej zwrotce, przy akompaniamencie fortepianu, a potem połączenie jej głosu z ciepłem i mocą Caluma w refrenie, było niezwykle emocjonalnym doświadczeniem – skomentowali twórcy.

Oryginał „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” ukazał się w maju 1987 r. jako pierwszy singiel z drugiego albumu studyjnego Houston – „Whitney”. Piosenka stała się globalnym hitem, docierając na szczyty list przebojów w ponad 17 krajach, w tym w Australii, Nowej Zelandii, Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii. W USA utwór stał się czwartym z rzędu singlem numer 1 na liście Billboard Hot 100. Whitney zdobyła za niego nagrodę Grammy dla Najlepszej wokalistki popowej oraz American Music Award. W 2023 r. „Billboard” uznał go za najlepszą popową piosenkę wszech czasów, a „Rolling Stone w 2021 r. umieścił go na liście największych utworów w historii. Teledysk do utworu ma obecnie ponad 500 mln wyświetleń na YouTube.

Calum będzie promował nowy krążek trasą „The Avenoir Tour”, w ramach której odwiedzi 48 miast w Europie i Ameryce Północnej. 29 października 2025 artysta wystąpi we wrocławskiej Hali Stulecia.

