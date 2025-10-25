Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szyję. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa trwa

fot. South Wales Police

Ian Watkins nie żyje – potwierdzono przyczynę śmierci

Ian Watkins, były wokalista zespołu Lostprophets skazany za przestępstwa seksualne wobec dzieci, zmarł 11 października w Wakefield Prison w wieku 48 lat. Koroner Oliver Longstaff stwierdził, że przyczyną śmierci było poważne przecięcie szyi. Watkins miał odbywać karę 29 lat pozbawienia wolności.

Watkins został skazany w 2013 roku za 13 przestępstw seksualnych, w tym m.in. próbę gwałtu niemowlęcia, spiskowanie w celu zgwałcenia dziecka, wielokrotne napaści seksualne na dzieci oraz posiadanie i tworzenie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci i zwierząt.

Śledztwo w sprawie zabójstwa Watkinsa

Koroner poinformował, że Watkins został znaleziony przez lekarza więziennego, a następnie formalnie zidentyfikowany przez funkcjonariusza. Paramedycy zostali wezwani po zgłoszeniu, że Watkins został dźgnięty w szyję.

Dwaj mężczyźni, Rashid Gedel (25) i Samuel Dodsworth (43), zostali aresztowani i oskarżeni o zabójstwo Watkinsa dwa dni po zdarzeniu. Wstępny termin procesu wyznaczono na 5 maja 2026 roku, a przygotowawcze przesłuchanie odbędzie się 12 listopada w Leeds Crown Court.

Dodatkowo, policja aresztowała dwie kolejne osoby z więzienia w związku z podejrzeniem spisku w celu popełnienia morderstwa.

Poprzednie ataki na Watkinsa w więzieniu

Watkins już wcześniej był ofiarą przemocy w więzieniu. W 2023 roku został zaatakowany i wzięty jako zakładnik przez trzech innych więźniów, a następnie uwolniony przez funkcjonariuszy. Później pojawiły się doniesienia, że został dźgnięty ostrym przedmiotem, który miał być “wyprofilowaną szczotką do toalety”, w wyniku sporu o narkotyki.

W 2019 roku Watkins otrzymał dodatkowe 10 miesięcy więzienia za posiadanie telefonu komórkowego podczas odbywania kary za przestępstwa seksualne.