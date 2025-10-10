Były prezenter BBC Radio 1, Tim Westwood, oskarżony o cztery gwałty

Były prezenter BBC Radio 1, Tim Westwood, został oskarżony o cztery przypadki gwałtu, dziewięć przypadków napaści nieprzyzwoitej oraz dwa przypadki napaści na tle seksualnym. 68-letni DJ ma stawić się przed sądem Westminster Magistrates’ Court w Londynie 11 listopada 2025 roku.

Tim Westwood – od legendy radia do oskarżeń o przestępstwa seksualne

Tim Westwood był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiej sceny hip-hopowej. Prowadził program „Rap Show” w BBC Radio 1 od 1994 do 2013 roku, promując amerykański i brytyjski rap wśród milionów słuchaczy. Jego audycje były przełomowe – występowali w nich tacy artyści jak Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg czy Stormzy.

Jednak w ostatnich latach kariera Westwooda została całkowicie przyćmiona przez liczne zarzuty o nadużycia seksualne. Jak informuje Crown Prosecution Service (CPS), oskarżenia dotyczą incydentów, które miały miejsce w latach 1983–2016.

Szczegóły aktu oskarżenia

Według ustaleń prokuratury, zarzuty obejmują: cztery przypadki gwałtu, dziewięć przypadków napaści nieprzyzwoitej, dwa przypadki napaści na tle seksualnym.

Ofiarami Westwooda ma być siedem kobiet, z których część miała być w chwili zdarzenia bardzo młoda.

Lionel Idan, główny prokurator Crown Prosecution Service, przekazał w oficjalnym oświadczeniu:

„Nasi prokuratorzy ustalili, że istnieją wystarczające dowody, by skierować sprawę do sądu, i że leży to w interesie publicznym. Przypominamy, że postępowanie karne jest aktywne, a oskarżony ma prawo do uczciwego procesu. Bardzo ważne jest, by nie publikować w sieci informacji ani komentarzy, które mogłyby wpłynąć na przebieg postępowania.”

Oskarżenia wobec Westwooda – tło sprawy

Pierwsze publiczne oskarżenia wobec Westwooda pojawiły się w 2022 roku po wspólnym śledztwie BBC News i The Guardian. W reportażu ujawniono, że kilka kobiet zarzucało mu wykorzystywanie swojej pozycji w branży muzycznej, by dopuszczać się molestowania i napaści seksualnych.

W konsekwencji BBC wszczęło wewnętrzne dochodzenie, a stacja Capital Xtra, w której Westwood wówczas prowadził program, natychmiast zawiesiła współpracę z DJ-em.

Co dalej ze sprawą?

Tim Westwood zaprzecza wszystkim zarzutom. Jego prawnicy utrzymują, że oskarżenia są „bezpodstawne” i że DJ „z niecierpliwością czeka na oczyszczenie swojego imienia w sądzie”. Sprawa wzbudza ogromne zainteresowanie opinii publicznej – nie tylko ze względu na popularność Westwooda, ale także dlatego, że jest to jedna z największych afer seksualnych w historii brytyjskiego radia.

Kim jest Tim Westwood?

Urodzony w 1957 roku Tim Westwood był jednym z pionierów hip-hopu w brytyjskich mediach. W latach 80. i 90. jego audycje przyczyniły się do popularyzacji rapu w Wielkiej Brytanii. Występował również jako DJ na wielu koncertach i festiwalach, a jego styl prowadzenia był inspiracją dla całego pokolenia prezenterów.

Mimo ogromnych zasług dla kultury muzycznej, od kilku lat jego reputacja jest poważnie nadszarpnięta w wyniku licznych oskarżeń o przestępstwa seksualne.