Szukaj
CGM

Były prezenter BBC Radio 1, Tim Westwood, oskarżony o cztery gwałty

Legendarny DJ stanie przed sądem w Londynie

2025.10.10

opublikował:

Były prezenter BBC Radio 1, Tim Westwood, oskarżony o cztery gwałty

Były prezenter BBC Radio 1, Tim Westwood, został oskarżony o cztery przypadki gwałtu, dziewięć przypadków napaści nieprzyzwoitej oraz dwa przypadki napaści na tle seksualnym. 68-letni DJ ma stawić się przed sądem Westminster Magistrates’ Court w Londynie 11 listopada 2025 roku.

Tim Westwood – od legendy radia do oskarżeń o przestępstwa seksualne

Tim Westwood był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci brytyjskiej sceny hip-hopowej. Prowadził program „Rap Show” w BBC Radio 1 od 1994 do 2013 roku, promując amerykański i brytyjski rap wśród milionów słuchaczy. Jego audycje były przełomowe – występowali w nich tacy artyści jak Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg czy Stormzy.

Jednak w ostatnich latach kariera Westwooda została całkowicie przyćmiona przez liczne zarzuty o nadużycia seksualne. Jak informuje Crown Prosecution Service (CPS), oskarżenia dotyczą incydentów, które miały miejsce w latach 1983–2016.

Szczegóły aktu oskarżenia

Według ustaleń prokuratury, zarzuty obejmują: cztery przypadki gwałtu, dziewięć przypadków napaści nieprzyzwoitej, dwa przypadki napaści na tle seksualnym.

Ofiarami Westwooda ma być siedem kobiet, z których część miała być w chwili zdarzenia bardzo młoda.

Lionel Idan, główny prokurator Crown Prosecution Service, przekazał w oficjalnym oświadczeniu:

„Nasi prokuratorzy ustalili, że istnieją wystarczające dowody, by skierować sprawę do sądu, i że leży to w interesie publicznym. Przypominamy, że postępowanie karne jest aktywne, a oskarżony ma prawo do uczciwego procesu. Bardzo ważne jest, by nie publikować w sieci informacji ani komentarzy, które mogłyby wpłynąć na przebieg postępowania.”

Oskarżenia wobec Westwooda – tło sprawy

Pierwsze publiczne oskarżenia wobec Westwooda pojawiły się w 2022 roku po wspólnym śledztwie BBC News i The Guardian. W reportażu ujawniono, że kilka kobiet zarzucało mu wykorzystywanie swojej pozycji w branży muzycznej, by dopuszczać się molestowania i napaści seksualnych.

W konsekwencji BBC wszczęło wewnętrzne dochodzenie, a stacja Capital Xtra, w której Westwood wówczas prowadził program, natychmiast zawiesiła współpracę z DJ-em.

Co dalej ze sprawą?

Tim Westwood zaprzecza wszystkim zarzutom. Jego prawnicy utrzymują, że oskarżenia są „bezpodstawne” i że DJ „z niecierpliwością czeka na oczyszczenie swojego imienia w sądzie”. Sprawa wzbudza ogromne zainteresowanie opinii publicznej – nie tylko ze względu na popularność Westwooda, ale także dlatego, że jest to jedna z największych afer seksualnych w historii brytyjskiego radia.

Kim jest Tim Westwood?

Urodzony w 1957 roku Tim Westwood był jednym z pionierów hip-hopu w brytyjskich mediach. W latach 80. i 90. jego audycje przyczyniły się do popularyzacji rapu w Wielkiej Brytanii. Występował również jako DJ na wielu koncertach i festiwalach, a jego styl prowadzenia był inspiracją dla całego pokolenia prezenterów.

Mimo ogromnych zasług dla kultury muzycznej, od kilku lat jego reputacja jest poważnie nadszarpnięta w wyniku licznych oskarżeń o przestępstwa seksualne.

Tagi


Popularne newsy

Borek komentuje zachowanie Quebo. „To jest żenujące (…) Dziwie się, że facet na tym poziomie przepycha się z jakimś 17-latkiem”
NEWS

Borek komentuje zachowanie Quebo. „To jest żenujące (…) Dziwie się, że facet na tym poziomie przepycha się z jakimś 17-latkiem”

Mężczyzna biorących udział we freak offach Diddy’ego ostro o Cassie. Twierdzi, że ona również powinna stanąć przed sądem
NEWS

Mężczyzna biorących udział we freak offach Diddy’ego ostro o Cassie. Twierdzi, że ona również powinna stanąć przed sądem

Tayor Swift: „Jego miłość była kluczem, który otworzył moje uda.” Travis Kelce reaguje na pikantny utwór swojej narzeczonej
NEWS

Tayor Swift: „Jego miłość była kluczem, który otworzył moje uda.” Travis Kelce reaguje na pikantny utwór swojej narzeczonej

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera
NEWS

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera

Nas wygrywa z Jayem-Z w nowojorskiej „wojnie kasynowej”. Raper reaguje na komentarze fanów
NEWS

Nas wygrywa z Jayem-Z w nowojorskiej „wojnie kasynowej”. Raper reaguje na komentarze fanów

Sędzia poszedł Diddy’emu na rękę? Arun Subramanian sugeruje, żeby raper odbył wyrok blisko Nowego Jorku
NEWS

Sędzia poszedł Diddy’emu na rękę? Arun Subramanian sugeruje, żeby raper odbył wyrok blisko Nowego Jorku

Ed Sheeran śpiewa po polsku. Gwiazdor nagrał nową wersję swojego hitu z Polakiem
NEWS

Ed Sheeran śpiewa po polsku. Gwiazdor nagrał nową wersję swojego hitu z Polakiem

Polecane

CGM
Slash zapowiada nowy album Guns N’ Roses: „Wiem, że nadchodzi”

Slash zapowiada nowy album Guns N’ Roses: „Wiem, że nadchodzi”

Ostatni pełny album zespołu wydany w 2008 roku

1 godzinę temu

CGM
Dua Lipa i Gwen Stefani razem na scenie. Wspólnie zaśpiewały hit No Doubt „Don’t Speak”

Dua Lipa i Gwen Stefani razem na scenie. Wspólnie zaśpiewały hit No Do ...

Niezapomniany duet podczas trasy „Radical Optimism Tour” w Los Angeles

3 godziny temu

CGM
Gwen Stefani i No Doubt powrócą na scenę w spektakularny sposób

Gwen Stefani i No Doubt powrócą na scenę w spektakularny sposób

Symboliczny powrót po latach

3 godziny temu

CGM
Sąd oddala pozew Drake’a o zniesławienie po dissie Kendricka Lamara „Not Like Us”

Sąd oddala pozew Drake’a o zniesławienie po dissie Kendricka Lamara „N ...

Drake przegrywa batalię sądową z Universal Music Group

4 godziny temu

CGM
Morrissey odwołuje koncerty w Turcji. Fani podejrzewają, że powodem jest jego poparcie dla Izraela

Morrissey odwołuje koncerty w Turcji. Fani podejrzewają, że powodem je ...

Koncerty Morrisseya w Stambule i Ankarze anulowane

5 godzin temu

CGM
Gospodarz Eurowizji grozi bojkotem jeśli Izrael zostanie odsunięty z konkursu

Gospodarz Eurowizji grozi bojkotem jeśli Izrael zostanie odsunięty z k ...

Reprezentant Austrii przeciwny udziałowi Izraela w konkursie

6 godzin temu