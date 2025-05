Były perkusista The Devil Wears Prada zginął w katastrofie lotniczej w San Diego

Foto: Instagram / TDWPBAND

Tragiczna katastrofa małego samolotu w dzielnicy mieszkalnej

W czwartek rano (ok. godziny 4:00) w San Diego doszło do tragicznej katastrofy lotniczej, w której – według informacji przekazanych rodzinie – zginął Daniel Williams, były perkusista zespołu metal-core’owego The Devil Wears Prada.

Ojciec muzyka, Larry Williams, przekazał serwisowi TMZ, że jego syn był jednym z pasażerów Cessny, która rozbiła się w dzielnicy mieszkalnej należącej do Marynarki Wojennej USA. W wyniku eksplozji wybuchł pożar, który zniszczył co najmniej jeden dom, a kilka osób na ziemi zostało rannych.

Brak oficjalnego potwierdzenia, ale rodzina nie ma wątpliwości

Rodzina Daniela nie otrzymała jeszcze oficjalnego potwierdzenia tożsamości ofiar od władz, ale – jak mówi ojciec – są w pełni przekonani, że ich syn był na pokładzie samolotu. Brak oficjalnych informacji tylko pogarsza tragedię, którą przeżywają bliscy.

The Devil Wears Prada żegna byłego członka zespołu

Zespół The Devil Wears Prada opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny post ku pamięci swojego byłego członka:

„♥️ brak słów. Zawdzięczamy Ci wszystko. Kochamy Cię na zawsze.”

Daniel Williams był perkusistą zespołu przez wiele lat i – według jego rodziny – odegrał kluczową rolę w sukcesie grupy na scenie muzyki metal-core oraz chrześcijańskiego rocka. Chociaż nie był obecnym członkiem formacji, jego wkład pozostaje nieoceniony.

View this post on Instagram A post shared by The Devil Wears Prada (@tdwpband)

Tuż przed tragedią – zdjęcie z kabiny pilota

Chwilę przed katastrofą Daniel opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym siedzi na miejscu drugiego pilota w kabinie małego samolotu. Ojciec tłumaczy, że był to żart – Daniel nie miał licencji pilota i nie prowadził maszyny.

Śledztwo trwa – brak szczegółów o liczbie ofiar

Władze San Diego potwierdziły, że nie powiadomiono jeszcze wszystkich rodzin ofiar i nie podano oficjalnej liczby pasażerów. Wiadomo jedynie, że samolot typu Cessna mógł pomieścić do 10 osób. Przyczyny katastrofy są obecnie przedmiotem dochodzenia.