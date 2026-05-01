Łatwogang rezygnuje z pieniędzy z kontraktu. Wszystko trafi na konto fundacji Cancer Fighters

Plan zakładał wprowadzenie na rynek specjalnego produktu sygnowanego wizerunkiem Łatwoganga

2026.05.01

Łatwogang ponownie znalazł się w centrum uwagi po publikacji nowego oświadczenia, w którym poinformował o zrzeczeniu się wynagrodzenia z jednej z komercyjnych współprac. Decyzja odbiła się szerokim echem w sieci, szczególnie w kontekście ogromnej popularności jego niedawnej akcji charytatywnej.

Kontrowersje wokół kontraktu i decyzja influencera

Jak wyjaśnił Łatwogang, współpraca z marką Tymbark została zawarta jeszcze przed rozpoczęciem głośnej zbiórki internetowej. Plan zakładał wprowadzenie na rynek specjalnego produktu sygnowanego jego wizerunkiem.

Po nagłym wzroście rozpoznawalności i medialnego zainteresowania projektem, strony zdecydowały jednak o zmianie założeń kampanii.

Influencer podkreślił w nagraniu:

„Ja również zrzekam się wszystkich pieniędzy z tego kontraktu. Też nie dostaję nic za to picie. Wszystkie powstałe aktywności reklamowe w postaci jakichś TikToków, czy reklam na YouTubie czy cokolwiek, które tam były, wszystko po prostu razem uznaliśmy, że usuwamy, że tego nie będzie. Po prostu wszystko, co się dało, odpuściliśmy.”

Cały zysk dla fundacji Cancer Fighters

Najważniejszym elementem decyzji jest fakt, że wszystkie środki ze sprzedaży produktu mają zostać przekazane na rzecz Cancer Fighters.

Łatwogang wyjaśnił, że wspólnie z marką uznano, iż wykorzystywanie medialnego rozgłosu do celów reklamowych byłoby nieodpowiednie w kontekście trwającej zbiórki i jej charakteru.

W swoim oświadczeniu zaznaczył:

„Wynikiem tej współpracy jest mój produkt, który miał wyjść w maju. Zostaliśmy postawieni w sytuacji, w której albo mogliśmy to wylać, albo przeznaczyć wszystko na fundację. Uznałem, że lepszym rozwiązaniem będzie wsparcie dzieci.”

 

