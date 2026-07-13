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Były perkusista Guns N’ Roses o Axlu Rose: „Nie jest ani straszny ani złośliwy”

Frank Ferrer odszedł z zespołu po blisko 20 latach

2026.07.13

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Guns N Roses foto taras

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Były perkusista Guns N’ Roses, Frank Ferrer, po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o swojej wieloletniej współpracy z Axlem Rose’em. Muzyk, który był członkiem zespołu w latach 2006–2025, stanowczo zaprzeczył stereotypom dotyczącym lidera Guns N’ Roses. W jego opinii wokalista jest zupełnie inny, niż wyobraża go sobie większość fanów.

Frank Ferrer broni Axl Rose’a

W rozmowie z magazynem Rolling Stone Frank Ferrer przyznał, że Axl Rose od lat zmaga się z opinią osoby trudnej we współpracy. Zdaniem perkusisty ten wizerunek nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością.

– Myślę, że świat uważa go za strasznego i niemiłego faceta. A jest dokładnym przeciwieństwem – powiedział Ferrer.

Muzyk wyjaśnił, że Axl nie toleruje braku profesjonalizmu, co może być błędnie odbierane jako chłód lub nieprzystępność. Jednocześnie podkreślił, że wokalista jest bardzo troskliwy wobec członków zespołu.

– Jest hojny, ma świetne poczucie humoru i cały czas pyta, czy wszyscy czują się dobrze. To naprawdę dobry człowiek – dodał były perkusista.

Jakim człowiekiem jest Axl Rose?

Frank Ferrer zdradził, że podczas tras koncertowych Axl Rose regularnie interesował się samopoczuciem muzyków i dbał o atmosferę w zespole. Według niego wokalista wielokrotnie upewniał się, że wszyscy są gotowi do występu i niczego im nie brakuje.

Perkusista przyznał również, że chciałby, aby fani mogli poznać prawdziwe oblicze lidera Guns N’ Roses.

– Chciałbym, żeby ludzie mogli poznać go tak, jak ja go znam – powiedział.

Frank Ferrer chwali koncerty Guns N’ Roses

Były członek Guns N’ Roses nie szczędził również pochwał pod adresem Axla jako frontmana. Jego zdaniem wokalista za każdym razem daje z siebie maksimum i motywuje resztę zespołu do jeszcze lepszej gry.

– Jest pod ogromną presją, ale zawsze daje z siebie wszystko. Kiedy wychodzi na scenę, wszyscy chcą dorównać jego energii – stwierdził Ferrer.

Frank Ferrer odszedł z Guns N’ Roses po blisko 20 latach

Frank Ferrer zakończył współpracę z Guns N’ Roses w marcu 2025 roku. Był najdłużej grającym perkusistą w historii zespołu. Zarówno muzyk, jak i pozostali członkowie grupy podkreślali, że rozstanie odbyło się w przyjaznej atmosferze.

Po odejściu Ferrer przyznał, że cieszy się możliwością spędzania większej ilości czasu z rodziną, choć nadal pozostaje aktywny zawodowo i planuje kolejne muzyczne projekty.

 

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