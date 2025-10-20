Były mąż oskarża Jennifer Lopez o zdradę

Były mąż Jennifer Lopez, Ojani Noa, oskarżył gwiazdę o zdradę podczas ich krótkiego małżeństwa, odpowiadając na jej niedawne komentarze o byłych partnerach. Noa i Lopez byli małżeństwem od 1997 do 1998 roku.

Oskarżenia Ojaniego Noa

W odpowiedzi na wywiad J Lo w programie Howarda Sterna, w którym piosenkarka stwierdziła, że jej byli partnerzy „nie byli zdolni do prawdziwej miłości”, Noa wyraził swoje oburzenie w serii postów na Instagramie:

„Przestań nas poniżać. Przestań mnie poniżać udając ofiarę. Problem nie leży w nas, nie we mnie. Problem leży w tobie. To ty nie potrafiłaś utrzymać wierności.”

Noa twierdzi, że Lopez zdradziła go podczas małżeństwa i kłamała, prosząc go o utrzymanie związku dla uniknięcia złej prasy. Dodał również:

„Byłaś 'kochana’ kilka razy. Byłaś zamężna cztery razy i miałaś niezliczone związki między nimi. Postanowiłaś kłamać, zdradzać mnie… błagałaś, żebym utrzymał małżeństwo dla dobrego wizerunku.”

Ojani Noa o swojej lojalności

Ojani Noa podkreślił, że był wierny, uczciwy i kochający, poświęcając wiele, by wspierać karierę Lopez na jej wczesnym etapie. Jego słowa sugerują, że gdy J Lo zdobywała sławę, zostawiła go w tyle.

Reakcja Jennifer Lopez

Jak dotąd Jennifer Lopez nie odniosła się do zarzutów Ojaniego Noa. Jej wcześniejsze komentarze o „niewystarczającej miłości” od byłych partnerów dotyczyły wszystkich jej byłych, w tym Bena Afflecka, którego rozwód w lutym 2025 roku nazwała „najlepszą rzeczą, jaka mnie spotkała”.

„Nie chodzi o to, że nie jestem kochana… oni po prostu nie są zdolni” – powiedziała J Lo w wywiadzie.

Przedstawiciele gwiazdy nie skomentowali jeszcze sprawy.