Były mąż Britney: „Stała w drzwiach sypialni naszych synów z nożem w ręku, gdy oni spali”

Były mąż Britney Spears, Kevin Federline, w swoim nadchodzącym pamiętniku You Thought You Knew, oskarża piosenkarkę o niepokojące zachowanie wobec ich synów. Twierdzi, że czasami stała w drzwiach ich sypialni z nożem w ręku, gdy dzieci spały. Spears stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom, nazywając je próbą zyskania rozgłosu kosztem jej osoby.

Kevin Federline ujawnia szczegóły w nadchodzącym pamiętniku

Federline, który był mężem Britney Spears w latach 2004–2007, w swoim nadchodzącym pamiętniku You Thought You Knew, opisuje niepokojące sytuacje z ich wspólnego życia. Twierdzi, że ich synowie, Sean Preston i Jayden James, czasami budzili się w nocy, znajdując matkę stojącą w drzwiach ich sypialni z nożem w ręku. Federline wyraża zaniepokojenie stanem psychicznym Spears, sugerując, że jej sytuacja może się pogarszać po zakończeniu kurateli w 2021 roku.

Reakcja Britney Spears na oskarżenia

Przedstawiciel Britney Spears stanowczo zaprzecza oskarżeniom zawartym w pamiętniku Federline’a, nazywając je próbą zyskania rozgłosu kosztem jej osoby. Podkreśla, że Spears zawsze koncentrowała się na dobru swoich dzieci i nie zasługuje na takie traktowanie. Wcześniej, w swojej autobiografii The Woman in Me, Spears opisała trudności, jakie przeżywała podczas małżeństwa z Federlinem, w tym walkę o opiekę nad dziećmi.

Kontrowersje wokół pamiętnika Federline’a

Pamiętnik Kevina Federline’a, You Thought You Knew, ma zostać wydany 21 października 2025 roku. Oprócz kontrowersyjnych oskarżeń wobec Britney Spears, Federline krytykuje również ruch #FreeBritney, sugerując, że choć miał on dobre intencje, mógł nieświadomie zaszkodzić jej zdrowiu psychicznemu. Wielu fanów i komentatorów wyraża obawy, że publikacja książki może pogłębić podziały w rodzinie i zaszkodzić wizerunkowi Spears.