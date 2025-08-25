Szukaj
CGM

Byli koledzy z The Police pozwali Stinga

"Uznali, że nie ma innego wyjścia niż sąd, więc nacisnęli przycisk".

2025.08.25

opublikował:

Byli koledzy z The Police pozwali Stinga

fot. mat. pras.

Relacje między członkami The Police nigdy nie należały do łatwych. 17 lat po ostatecznym rozpadzie grupy niewiele się w tej materii zmieniło. Jak informuje „The Sun”, po nieudanych próbach osiągnięcia porozumienia, perkusista Stewart Copeland i gitarzysta Andy Summers pozwali Stinga, domagając się od niego wielomilionowego odszkodowania.

Spór o tantiemy

Kością niezgody między muzykami od lat pozostaje utwór „Every Breath You Take”, jeden z największych hitów The Police, który przynosi Stingowi ponad pół miliona funtów rocznie. Formalnie autorem utworu jest Sting, ale Summers i Copeland od lat walczą o to, by uwzględniono ich jako współautorów tekstu. Prawnicy muzyków od lat próbowali osiągnąć porozumienie z reprezentantami Stinga, ale bezskutecznie, dlatego skończyło się na pozwie.

To nadchodziło od dłuższego czasu. Andy i Stewart uznali, że nie ma innego wyjścia niż sąd, więc nacisnęli przycisk – komentuje informator „The Sun”.

Sting i jego otoczenie nie komentują sytuacji.

Tagi


Popularne newsy

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają
NEWS

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów
NEWS

Co stało się z 3,5 mln zł zebranymi przez Liroya? Raper odpowiada na zarzuty inwestorów

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO
NEWS

TV Republika zrobiła z Donalda Tuska czarnoskórego rapera, który ma „niemieckie papiery” i łańcuch z napisem KPO

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?
NEWS

Żabson podpisał największy kontrakt reklamowy w polskim rapie?

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles
NEWS

Do sieci trafiło nagranie z totalnie nagim Lil Nas X spacerującym po ulicach Los Angeles

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach
NEWS

Viki Gabor chwali się pierwszymi tatuażami po 18. urodzinach

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”
NEWS

Donald Trump nazywa Jacka White’a „wyblakłym przegrywam, która lata świetności ma już za sobą”

Polecane

CGM
Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzino ...

Malik podał nagranie kolegi dalej.

2 godziny temu

CGM
Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorderem albumu „Popiół”

Błażej Król prezentuje nowy singiel „Chcesz to leć” i rusza z preorder ...

„Popiół” – najbardziej osobisty album w karierze Błażeja Króla

6 godzin temu

CGM
Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Rufuz otwiera nowy rozdział – singiel „PANAMA” już dostępny

Utwór powstał podczas intensywnego muzycznego campu w Barcelonie

6 godzin temu

CGM
Fukaj prezentuje nowy singiel z Vito Bambino i ogłasza trasę „Znajdź Mnie W Tym Tour”

Fukaj prezentuje nowy singiel z Vito Bambino i ogłasza trasę „Znajdź M ...

„Zabiorę Cię Tam” – Fukaj i Vito Bambino o miłości

7 godzin temu

CGM
BBC wyjaśnia, dlaczego przemówienie Hoziera o Palestynie i wolności słowa nie zostało pokazane na antenie

BBC wyjaśnia, dlaczego przemówienie Hoziera o Palestynie i wolności sł ...

Dlaczego BBC nie pokazało koncertu?

7 godzin temu

CGM
Kendrick Lamar pojawił się na koncercie The Clipse

Kendrick Lamar pojawił się na koncercie The Clipse

Historyczny występ w Los Angeles

8 godzin temu