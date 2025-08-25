Byli koledzy z The Police pozwali Stinga

fot. mat. pras.

Relacje między członkami The Police nigdy nie należały do łatwych. 17 lat po ostatecznym rozpadzie grupy niewiele się w tej materii zmieniło. Jak informuje „The Sun”, po nieudanych próbach osiągnięcia porozumienia, perkusista Stewart Copeland i gitarzysta Andy Summers pozwali Stinga, domagając się od niego wielomilionowego odszkodowania.

Spór o tantiemy

Kością niezgody między muzykami od lat pozostaje utwór „Every Breath You Take”, jeden z największych hitów The Police, który przynosi Stingowi ponad pół miliona funtów rocznie. Formalnie autorem utworu jest Sting, ale Summers i Copeland od lat walczą o to, by uwzględniono ich jako współautorów tekstu. Prawnicy muzyków od lat próbowali osiągnąć porozumienie z reprezentantami Stinga, ale bezskutecznie, dlatego skończyło się na pozwie.

– To nadchodziło od dłuższego czasu. Andy i Stewart uznali, że nie ma innego wyjścia niż sąd, więc nacisnęli przycisk – komentuje informator „The Sun”.

Sting i jego otoczenie nie komentują sytuacji.