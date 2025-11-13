Burmistrz São Paulo ostrzega, że może aresztować Kanye Westa

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kanye West ostrzegany przed wykorzystywaniem symboli nazistowskich

Kanye West kontynuuje swoją trasę „repentance tour”, próbując odpokutować swoje wcześniejsze antysemickie komentarze. Jednak jego występ w São Paulo w Brazylii stoi pod poważnym znakiem zapytania. Prokuratura stanowa wydała ostrzeżenie, że jakiekolwiek propagowanie nazizmu podczas koncertu może skończyć się aresztem artysty.

Planowany koncert i zakaz wykonania „Heil Hitler”

Ye miał wystąpić w São Paulo 29 listopada, ale złożono oficjalną skargę do prokuratury w sprawie jego utworu „Heil Hitler”. Urzędnicy wydali jednoznaczny zakaz występowania w koszulkach ze swastyką lub jakiejkolwiek symbolice nazistowskiej.

Polityczna reakcja i konsekwencje prawne

Radna Cris Monteiro kieruje polityczną akcją przeciwko Kanye Westowi, a prokurator Ana Beatriz Pereira de Souza Frontini wydała postanowienie w tej sprawie. Burmistrz São Paulo podkreślił, że policja zatrzyma Ye lub kogokolwiek, kto będzie usprawiedliwiał ideologię nazistowską.

Ponadto, organizatorzy koncertu, Guilherme Cavalcante i Jean Fabrício Ramos, mogą być również pociągnięci do odpowiedzialności za zaniechanie, jeśli Ye nie będzie przestrzegał wytycznych.

Próba oczyszczenia wizerunku

Kilka dni temu Kanye West spotkał się z rabinem, aby uzyskać błogosławieństwo i w pewnym stopniu odciąć się od swoich wcześniejszych antysemickich działań. Teraz jego koncert w São Paulo staje się testem dla artysty, jak dalece jego zmiana wizerunku zostanie uznana przez prawo i opinię publiczną.