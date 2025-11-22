CGM

Bungee i Kizo prezentują uliczny hit „NA BLOK”

Bungee i Kizo powracają z nowym, mocnym singlem zatytułowanym „NA BLOK”. W utworze Kizo gościnnie dodaje charakterystycznej, bezkompromisowej energii, a duet tworzy numer osadzony w codzienności osiedla – pełen lojalności, pewności siebie i autentycznego streetowego klimatu.

Nowoczesna produkcja i chwytliwy refren

„NA BLOK” łączy miejski rap z klubowym vibem, tworząc nowoczesną, melodyjną produkcję, która jednocześnie buja i uderza. Chwytliwy refren sprawia, że numer momentalnie zapada w pamięć i brzmi jak gotowy hit do głośnego grania.

Mocny i autentyczny singiel

To szczery, dynamiczny utwór, który ma wszystko, by zagościć na playlistach fanów polskiego rapu i sceny ulicznej. Bungee i Kizo udowadniają, że połączenie ich stylów daje efekt wyrazistego, energetycznego singla, który doskonale oddaje klimat miejskich ulic.

