Budka Suflera wspomina Romualda Lipko w rocznicę jego śmierci: „Mamy nadzieję, że w wymiarze w jakim się znajdujesz, czujesz jak bardzo ludzie kochają Twoje piosenki"

Mija dokładnie sześć lat od śmierci Romualda Lipki

2026.02.07

Budka Suflera wspomina Romualda Lipko w rocznicę jego śmierci: „Mamy nadzieję, że w wymiarze w jakim się znajdujesz, czujesz jak bardzo ludzie kochają Twoje piosenki”

fot. mat. pras.

Mija dokładnie sześć lat od śmierci Romualda Lipki – wybitnego kompozytora, multiinstrumentalisty i współzałożyciela Budki Suflera. Z tej okazji zespół opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym podkreślił, że choć artysty nie ma już wśród nich, jego muzyka wciąż żyje i pozostaje ważną częścią ich codzienności.

Kim był Romuald Lipko? Ikona polskiej muzyki

Romuald Lipko był jedną z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej. To on stał za największymi przebojami Budki Suflera, a jego charakterystyczny styl kompozytorski na trwałe zapisał się w historii polskiej sceny muzycznej. W 2019 roku zespół ogłosił powrót na scenę, jednak niedługo później pojawiły się informacje o ciężkiej chorobie artysty.

Lipko zmagał się z nowotworem dróg żółciowych. Zmarł 6 lutego 2020 roku w wieku 69 lat. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Szósta rocznica śmierci Romualda Lipki. Wzruszający wpis zespołu

W szóstą rocznicę śmierci swojego przyjaciela Budka Suflera opublikowała na Instagramie długi, emocjonalny wpis, w którym wróciła do wspólnych lat pracy, rozmów i artystycznych sporów:

6 lutego, szósta rocznica śmierci Romualda Lipko. Wspominanie, rozmawianie, spotkania, granie, śpiewanie, dyskusje, racje, kontrowersje, przekonywania i gdzieś tam przy końcu odrobina miłości i muzyki”

Muzycy podkreślili, że czas zmienia perspektywę patrzenia na artystę, który odszedł, i często sprawia, że jego twórczość jest doceniana jeszcze bardziej niż za życia.

„Z radością wykonujemy jego muzykę i tak będzie…”

W dalszej części wpisu zespół wyjaśnił, dlaczego muzyka Romualda Lipki wciąż pozostaje dla nich tak ważna:

„Czas i dokonanie się tego, co nieuniknione zmienia w naszych sercach i umysłach wizerunek człowieka, który już odszedł a jego sztukę, która żyje, umiejscawia w innym niż poprzednio miejscu. Zwykle wyżej niż za życia.”

Budka Suflera nie kryje, że mimo pojawiania się nowych, utalentowanych twórców, dorobek Lipki jest nie do zastąpienia:

„Ciągłe pragnienie grania i artystycznego istnienia u tych, którzy pozostali powoduje, że z radością wykonujemy jego muzykę i tak będzie… Bo chociaż pośród nas zdolni twórcy tworzą piękne i wartościowe rzeczy, to Romka utwory są i zawsze będą częścią życia współczesnych i nas samych.”

Pamięć, która nie przemija

W hołdzie nie zabrakło także osobistego zwrotu do zmarłego artysty:

„A my, chociaż w taki sposób nadal z nim jesteśmy. Romciu, mamy nadzieję, że w wymiarze, w jakim się znajdujesz, nieodmienne czujesz, jak bardzo ludzie kochają twoje piosenki i że uśmiechasz się do tych odczuć.”

Ten wpis pokazuje, jak ogromne piętno Romuald Lipko odcisnął na swoich kolegach z zespołu i jak wielką stratą było jego odejście. Dla Budki Suflera oraz tysięcy fanów w całej Polsce pozostaje on postacią niezastąpioną, a jego muzyka nadal łączy kolejne pokolenia słuchaczy.

