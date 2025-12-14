Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych

Budda, znany influencer, raper i twórca internetowy, oficjalnie powraca do tworzenia filmów i uruchamia własną platformę streamingową CSI – Czysta Strona Internetu. Platforma ma być wolna od cenzury i reklam, a dostęp do niej wymaga subskrypcji w wysokości 37,77 zł miesięcznie. Oficjalny start zaplanowano na 20 grudnia 2025 roku.

Nowa era Buddy: niezależność i kontrola nad treścią

Budda zdecydował się przenieść swoją działalność z YouTube na własną platformę, aby nie budować cudzego kapitału i mieć pełną kontrolę nad treścią oraz dystrybucją. Nowe produkcje będą skupiały się głównie na motoryzacji, ale w planach jest także różnorodny content wideo.

Na rozwój platformy (produkcję filmów i stworzenie platformy) wydano około 9 milionów złotych, z czego duża cześć została przeznaczona na zaplecze technologiczne, umożliwiające utrzymanie całego systemu i zapewnienie wysokiej jakości transmisji.

Podziękowania dla Pezeta za wsparcie muzyczne

W jednym z materiałów promocyjnych platformy Budda wykorzystał utwór Pezeta „Gdy przegrywasz”, który jego zdaniem ma duże znaczenie tekstowe. W komentarzu Budda napisał:



„Dziękuję Pezetowi, legendzie polskiej sceny, za użyczenie swojego kawałka, który tekstowo sporo dla mnie znaczy.”

Dlaczego CSI – Czysta Strona Internetu jest ważna dla polskiego internetu?

Platforma Buddy jest przykładem rozwoju niezależnych mediów w Polsce i daje twórcom możliwość pełnej kontroli nad własnym contentem. Subskrypcja gwarantuje brak reklam oraz pełen dostęp do ekskluzywnych materiałów, co przyciąga fanów szukających alternatywy dla klasycznych serwisów wideo.