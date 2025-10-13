Budda wypuścił „Maybacha”. „Jak mnie zawiodłeś to karma powróci i jeszcze cię tu dopier**li”

Budda powraca z nowym utworem „Maybach”, w którym nie brakuje emocji, energii i refleksji. Numer ma charakter agresywny, ale niesie głębszy przekaz – skierowany do młodych ludzi, którzy dopiero szukają swojego miejsca w życiu.

„Maybach” – numer powstały z buntu i emocji

Nowy singiel Budd’y nie powstał przypadkiem. Jak przyznaje sam artysta, utwór został napisany już kilka lat temu i dopiero teraz ujrzał światło dzienne w odświeżonej wersji. „Maybach” to wyraz frustracji, złości i ambicji. Raper opowiada o walce z samym sobą, presją sukcesu i chęcią pokazania, że można osiągnąć więcej, nawet jeśli świat nie daje łatwych szans.

Mocne przesłanie dla młodych bez pomysłu na życie

W tekście utworu Budda kieruje swoje słowa do tych, którzy czują się zagubieni i nie wiedzą, dokąd zmierzają. Zamiast moralizować, artysta pokazuje emocje, które często towarzyszą młodym ludziom w poszukiwaniu własnej drogi. „Maybach” to nie tylko kawałek o luksusie, ale przede wszystkim metafora ambicji i wewnętrznej siły, która pcha człowieka do działania.

Budda – szczery głos pokolenia

Budda kolejny raz pokazuje, że nie boi się mówić o trudnych emocjach. Jego muzyka to połączenie surowej energii i autentyczności, dzięki czemu trafia do szerokiego grona słuchaczy. „Maybach” to dowód na to, że polski rap wciąż potrafi być bezkompromisowy i prawdziwy.