Budda: „Grozi mi ćwierć wieku”

fot. YouTube

Budda kazał trochę czekać na drugą część „Statementu”. „Jedynka” pojawiła się pod koniec lutego, jej kontynuacja dopiero dziś. Tym razem Budda poza tym, że odnosi się do zarzutów w swojej sprawie, zdradzając, że grozi mu 25 lat pozbawienia wolności o że śledztwo dotyczy kwoty 500 mln zł.

Budda pyta, czy ma odsiedzieć karę za innych

„Wypłynąłem za Ocean, synku, z dala od więzienia, pewnie zmartwi to dziś kilku z was” – nawija Budda. W dalszej części twórca przekonuje, że nie on jeden wpadł na kontrowersyjny pomysł organizowania loterii internetowych i pyta, czy „ma odsiedzieć także wyrok za innych”. Budda przekonuje również, że gdyby jego zamysłem było okradanie skarbu państwa, to raczej nie trzymałby zgromadzonych pieniędzy na kontach w polskich bankach.