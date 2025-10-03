Budda aresztowany w Stanach Zjednoczonych

fot. mat. pras / Player.pl

Budda aresztowany w USA – co się wydarzyło?

Popularny polski influencer i youtuber Budda (Kamil Labudda) został aresztowany w USA pod zarzutem nieostrożnej jazdy (reckless driving). Twórca internetowy trafił do aresztu, gdzie spędził około 7 godzin. Opuścił go po wpłaceniu kaucji w wysokości 1000 dolarów.

Dlaczego Budda został zatrzymany w USA?

W amerykańskiej bazie danych pojawiły się informacje, że Budda został zatrzymany pod zarzutem niebezpiecznej jazdy. W dokumentach figurowało jego prawdziwe nazwisko – Kamil Labudda.

Po krótkim pobycie w areszcie influencer wyszedł na wolność dzięki wpłaconej kaucji w wysokości 100o dolarów.

Budda aresztowany wcześniej w Polsce

To nie pierwszy raz, kiedy Budda miał problemy z prawem. W październiku 2024 roku został zatrzymany przez CBŚP pod zarzutami: kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy, organizowania nielegalnych loterii internetowych.

Wówczas Budda wyszedł z aresztu po wpłaceniu 2 milionów złotych poręczenia majątkowego. Z kolei jego partnerka, znana w sieci jako Grażynka, wpłaciła 1 milion złotych.

Według prokuratury działalność Buddy mogła narazić Skarb Państwa na straty podatkowe sięgające nawet 60 milionów złotych.