BTS oficjalnie powracają: nowy album i światowa trasa w 2026 roku

Legenda K-popu BTS potwierdziła swój powrót w 2026 roku wraz z nowym albumem studyjnym i zaplanowaną światową trasą koncertową. Fani ARMY w końcu poznali dokładną datę premiery – 20 marca 2026.

Powrót po czteroletniej przerwie

Agencja Big Hit Music ogłosiła, że najnowszy album będzie pierwszym pełnoprawnym wydawnictwem zespołu od „Be” z 2020 roku i pierwszym po antologii „Proof” z 2022 roku.

Członkowie grupy od zeszłego lipca pracowali wspólnie w studiu, a materiał ma odzwierciedlać indywidualne pomysły i przemyślenia każdego z członków. Podczas specjalnej transmisji na Weverse w Sylwestra, BTS podzielili się z fanami swoimi nadziejami na nadchodzący rok, mówiąc:

„Mamy nadzieję, że powrót będzie bezpieczny, a album odniesie sukces”.

Teaser i zapowiedź albumu

Przed oficjalnym ogłoszeniem każdy z członków zesłał fanom ręcznie pisane notatki, w których enigmatycznie zapowiadano powrót i datę premiery 20 marca 2026.

RM: „Czekaliśmy na to bardziej niż ktokolwiek inny.”

Jimin: „Nadszedł rok, na który wszyscy czekaliśmy.”

V: „W 2026 roku stworzymy jeszcze więcej wspaniałych wspomnień, więc czekajcie!”

Światowa trasa koncertowa

Oprócz albumu BTS zapowiedzieli trasę koncertową obejmującą cały świat, podczas której odwiedzą fanów w różnych krajach. To pierwszy pełny wspólny projekt wszystkich członków od 2022 roku, kiedy grupa rozpoczęła przerwę na służbę wojskową i projekty solowe.

Historia ostatnich lat

BTS zawiesili działalność grupową w 2022 roku, aby umożliwić członkom realizację projektów solowych i odbycie obowiązkowej służby wojskowej w Korei Południowej. Powrót w 2026 roku ma symbolizować nowy etap, w którym wszyscy członkowie działają razem nad pełnym albumem grupowym, łącząc doświadczenia zdobyte podczas solowych działań z energią zespołową.