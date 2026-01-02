CGM

BTS oficjalnie powracają: nowy album i światowa trasa w 2026 roku

Powrót po czteroletniej przerwie

2026.01.02

opublikował:

BTS oficjalnie powracają: nowy album i światowa trasa w 2026 roku

Legenda K-popu BTS potwierdziła swój powrót w 2026 roku wraz z nowym albumem studyjnym i zaplanowaną światową trasą koncertową. Fani ARMY w końcu poznali dokładną datę premiery 20 marca 2026.

Powrót po czteroletniej przerwie

Agencja Big Hit Music ogłosiła, że najnowszy album będzie pierwszym pełnoprawnym wydawnictwem zespołu od „Be” z 2020 roku i pierwszym po antologii „Proof” z 2022 roku.

Członkowie grupy od zeszłego lipca pracowali wspólnie w studiu, a materiał ma odzwierciedlać indywidualne pomysły i przemyślenia każdego z członków. Podczas specjalnej transmisji na Weverse w Sylwestra, BTS podzielili się z fanami swoimi nadziejami na nadchodzący rok, mówiąc:

„Mamy nadzieję, że powrót będzie bezpieczny, a album odniesie sukces”.

Teaser i zapowiedź albumu

Przed oficjalnym ogłoszeniem każdy z członków zesłał fanom ręcznie pisane notatki, w których enigmatycznie zapowiadano powrót i datę premiery 20 marca 2026.

  • RM: „Czekaliśmy na to bardziej niż ktokolwiek inny.”

  • Jimin: „Nadszedł rok, na który wszyscy czekaliśmy.”

  • V: „W 2026 roku stworzymy jeszcze więcej wspaniałych wspomnień, więc czekajcie!”

Światowa trasa koncertowa

Oprócz albumu BTS zapowiedzieli trasę koncertową obejmującą cały świat, podczas której odwiedzą fanów w różnych krajach. To pierwszy pełny wspólny projekt wszystkich członków od 2022 roku, kiedy grupa rozpoczęła przerwę na służbę wojskową i projekty solowe.

Historia ostatnich lat

BTS zawiesili działalność grupową w 2022 roku, aby umożliwić członkom realizację projektów solowych i odbycie obowiązkowej służby wojskowej w Korei Południowej. Powrót w 2026 roku ma symbolizować nowy etap, w którym wszyscy członkowie działają razem nad pełnym albumem grupowym, łącząc doświadczenia zdobyte podczas solowych działań z energią zespołową.

Tagi


Popularne newsy

Poznaliśmy wyniki oglądalności koncertów sylwestrowych w TVP i w Polsacie
NEWS

Poznaliśmy wyniki oglądalności koncertów sylwestrowych w TVP i w Polsacie

Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła końca
NEWS

Łona potwierdza wcześniejsze słowa Webbera. Ich współpraca dobiegła końca

Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”
NEWS

Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”

Sylwestrowy paradoks widzów. „Słodkiego, miłego życia” wybrzmiało w tym samym czasie w TVP i TV Republika
NEWS

Sylwestrowy paradoks widzów. „Słodkiego, miłego życia” wybrzmiało w tym samym czasie w TVP i TV Republika

Doda o playbacku podczas sylwestra: „Organizatorzy często proszą artystów, żeby grali z full playbacku”
NEWS

Doda o playbacku podczas sylwestra: „Organizatorzy często proszą artystów, żeby grali z full playbacku”

MTV kończy erę muzycznych kanałów. Ostatni klipem wyemitowanym przez stację było „Video Killed The Radio Star”
NEWS

MTV kończy erę muzycznych kanałów. Ostatni klipem wyemitowanym przez stację było „Video Killed The Radio Star”

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera
NEWS

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera

Polecane

CGM
Smolasty jasno o obecnej relacji z Dodą: „Nasze drogi się rozeszły”

Smolasty jasno o obecnej relacji z Dodą: „Nasze drogi się rozeszły”

Doda i Smolasty mają dwa wspólne utwory

1 godzinę temu

CGM
Viki Gabor o swoim ślubie: „Nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć”

Viki Gabor o swoim ślubie: „Nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć”

Młoda wokalistka postanowiła jasno zaznaczyć granice swojej prywatności

2 godziny temu

CGM
Malik Montana o występie na „Sylwestrze z Dwójką”: „Moja mamusia to oglądała”

Malik Montana o występie na „Sylwestrze z Dwójką”: „Moja mamusia to og ...

Raper nie kryje dumy ze swojego występu w Telewizji Polskiej i otwarcie odpowiada na krytykę

2 godziny temu

CGM
Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera

Trzy miliardy Taco. Kolejny sukces rapera

2020 chwali się kolejnym sukcesem swojego zawodnika

4 godziny temu

CGM
6ix9ine dissuje Doechi i Lil Durka: „To fałszywy muzułmanin”

6ix9ine dissuje Doechi i Lil Durka: „To fałszywy muzułmanin”

Na celowniku znaleźli się też inni

5 godzin temu

CGM
Filipek podsumowuje rok: „Napisałem kilka numerów innym artystom”

Filipek podsumowuje rok: „Napisałem kilka numerów innym artystom”

Podsumowanie intensywnego 2025 roku

6 godzin temu