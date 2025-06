BSK prezentują album „duo”

fot. mat. pras.

BSK to nie artyści, którzy wydają hity imprezowe, a odbiorca kojarzy bardziej refren niż wykonawcę, tylko stały zżyty i bardzo jakościowy fanbase, który słucha wszystkich utworów wielokrotnie.

BSK zostało okrzyknięte odkryciem roku 2023 przez Daily Grand i Turtle Hype. w roku 2024 Jay i Fifi zostali zaproszeni do projektu Members Only, natomiast wcześniej otrzymaliśmy zaproszenie do Popkiller Młode Wilki 2024. W 2025 to oni właśnie odebrali Popkillera w kategorii Odkrycie roku z rąk zeszłorocznej zwyciężczyni – bambi.

Unikalny styl BSK

Nie da się ukryć, że BSK ma swój unikalny styl. Dzieje się to za sprawą tego, że Fifi jest też producentem. Każdy artysta bazujący wyłącznie na bitach dostępnych w Internecie, albo zrobionych przez kogoś innego ma ograniczone pole do działania, a przez to ograniczony rozwój. BSK ma tę przewagę, że może eksperymentować i dzięki temu mamy kawałki na oldschoolowych bitach nazywane neo-boom bapem, ale też bardziej imprezowe tracki na house’owym bicie jak „Bottega”, aż po „Tupet” w stylu Bassline/UK Garage, które grzeje publikę na koncertach. Natomiast możemy ich usłyszeć również w kolaboracji z Top polskich producentów. Na nowym albumie “duo” mamy numer m.in. współtworzony z młodym klaksonem, Francisem czy Magierą, a na feacie usłyszymy takich artystów jak Hubert. czy legendę polskiego hip-hopu – Pezeta.