Bruce Springsteen i rekordowa trasa koncertowa. Niemal pięć milionów fanów zobaczyło legendę na żywo

Bruce Springsteen, legenda muzyki rockowej, udowodnił, że mimo upływu lat wciąż potrafi przyciągać tłumy. Jego trasa koncertowa z zespołem E Street Band w latach 2023–2025 okazała się największym sukcesem finansowym w całej karierze artysty.

Springsteen sprzedał niemal 5 milionów biletów

Podczas 129 koncertów, które odbyły się w Europie i Ameryce Północnej, sprzedano 4,9 miliona biletów. Trasa przyniosła imponujące 729,7 mln dolarów przychodu, bijąc wcześniejsze rekordy artysty, w tym trasę Wrecking Ball Tour z lat 2012–2013, która wygenerowała 347 mln USD.

Jedna z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii

Dzięki tej trasie Springsteen dołączył do elitarnego grona artystów, którzy w swojej karierze wygenerowali ponad 2,3 miliarda dolarów z koncertów. To czyni go jednym z najbardziej wpływowych muzyków sceny koncertowej wszech czasów.

Springsteen i fortuna – czy jest miliarderem?

Chociaż oficjalnie Forbes szacuje majątek Springsteena na około 1,1 miliarda dolarów, sam artysta podchodzi do tych informacji z dystansem. Wskazuje, że dużą część zysków przekazuje zespołowi oraz ponosi wysokie koszty produkcji koncertów.

Warto przypomnieć, że w 2021 roku Bruce Springsteen sprzedał swój katalog muzyczny firmie Sony za około 500 milionów dolarów, co znacznie wpłynęło na jego wartość netto.

Co wyróżniało trasę Bruce’a Springsteena?

Skala i intensywność – 129 koncertów na największych stadionach świata

Przystępne ceny biletów – średni wzrost cen o 29%, ale nadal niższe niż u wielu innych gwiazd

Niezwykła energia na scenie – Springsteen znany jest z występów trwających często ponad 3 godziny i wyjątkowego kontaktu z publicznością

Trasa koncertowa Bruce’a Springsteena 2023–2025 to jeden z największych sukcesów finansowych w historii muzyki na żywo. Legenda rocka nie tylko pobiła własne rekordy, ale także umocniła swoją pozycję wśród największych artystów światowej sceny.