YouTuber wyliczył ile mógł zarobić stream Łatwoganga i Bedoesa. „To będzie porąbana kasa"

Akcja charytatywna prowadzona przez Łatwogang przyciągnęła uwagę całej Polski. Teraz temat powraca za sprawą wyliczeń, które przedstawił Dominik Bos. Youtuber przeanalizował potencjalne zarobki transmisji na platformie YouTube i jego wnioski robią ogromne wrażenie.

Kim jest Dominik Bos?

Dominik Bos to polski twórca internetowy i komentator popkultury, znany przede wszystkim z prowadzenia kanału Awizo TV w serwisie YouTube. W swoich materiałach analizuje trendy internetowe, głośne wydarzenia oraz zjawiska związane z mediami społecznościowymi. Jego treści często opierają się na liczbach, statystykach i mechanizmach działania platform, co sprawia, że jego opinie są chętnie cytowane przez widzów i media.

Ile zarobił stream Łatwoganga? Konkretne liczby i ogromne zasięgi

Według danych przytoczonych przez Dominika Bosa, transmisja osiągnęła blisko 100 milionów wyświetleń, co czyni ją jednym z najpopularniejszych materiałów w polskim internecie.

Jak podkreślił twórca:

„To jest najpopularniejszy polski film na YouTube, nie licząc teledysków. 97 milionów wyświetleń.”

Reklamy co kilka minut i pełna monetyzacja

Kluczowym elementem sukcesu finansowego był fakt, że materiał nie został zdemonetyzowany. Dominik Bos zwrócił uwagę na intensywność emisji reklam:

„YouTube dawał reklamy co 5-10 minut, widziałem, że się ludzie na to wkur*ali, a ja powiem, że to jest najlepsze, co mogło się stać.”

Dodał również:

„To znaczy, że YouTube nie zdemonetyzował tego. To znaczy, że te 100 milionów wyświetleń to są wyświetlenia nabite na zmonetyzowanym materiale.”

Milion z AdSense? Szacunki eksperta

Na podstawie własnych doświadczeń z platformą YouTube, Dominik Bos pokusił się o konkretną kalkulację:

„Sto milionów wyświetleń to jest, kurde, ja nie wiem, wydaje mi się, że to jest kasa idąca w miliony już z AdSense.”

Ostatecznie podsumował:

„Na podstawie stawki, jaką ja z YouTube kojarzę z długich form streamowych, wychodzi mi, że ten stream powinien zarobić równy milion z AdSense.”

Nawet oglądanie było formą wsparcia

Ciekawym aspektem, na który zwrócił uwagę Dominik Bos, jest rola samych widzów:

„Sam fakt, że siedzieliście i oglądaliście, prawdopodobnie sprawił, że to będzie porąbana kasa, bo to jest bardzo duży watchtime.”

Oznacza to, że nawet osoby, które nie mogły wpłacić pieniędzy bezpośrednio, realnie przyczyniły się do sukcesu zbiórki.

Całość środków dla Fundacja Cancer Fighters

Najważniejsze jest jednak to, że Łatwogang zapowiedział przekazanie również przychodów z reklam na rzecz Fundacja Cancer Fighters.

To sprawia, że skala wsparcia była jeszcze większa, niż mogło się początkowo wydawać.

Internetowa siła społeczności

Historia streama Łatwoganga pokazuje, jak ogromną moc ma społeczność skupiona wokół platform takich jak YouTube. Wysoka oglądalność, długi czas oglądania i zaangażowanie widzów przełożyły się na realną pomoc finansową.

