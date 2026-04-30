CGM

Opener ogłasza kolejnego headlinera

Globalna gwiazda popu wystąpi 4 lipca

2026.04.30

opublikował:

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6

Foto: @piotr_tarasewicz

Open’er Festival ponownie podbija stawkę przed edycją 2026. Organizatorzy ogłosili, że jedną z headlinerek będzie Jennie – globalna gwiazda popu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej sceny K-pop.

Artystka wystąpi 4 lipca na Orange Main Stage w Gdyni, co już teraz określane jest jako jeden z najbardziej wyczekiwanych koncertów festiwalu.

Open’er Festival 2026 – potężny line-up

Tegoroczna edycja Open’er Festival zapowiada się wyjątkowo mocno. Na scenie w Gdyni pojawią się m.in. The Cure, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey oraz Calvin Harris.

Do tego dochodzi szeroka reprezentacja artystów alternatywnych, elektronicznych i hip-hopowych, co potwierdza różnorodny charakter festiwalu.

Jennie – globalna ikona popkultury

Jennie to jedna z najważniejszych postaci współczesnej muzyki pop i K-pop. Jej kariera solowa oraz działalność w świecie mody sprawiły, że stała się międzynarodową ikoną stylu i muzyki.

Występ na Open’er Festival będzie jednym z nielicznych europejskich koncertów artystki, co dodatkowo podnosi rangę wydarzenia.

Gdynia centrum światowej muzyki

Festiwal odbywa się w dniach 1–4 lipca 2026 roku na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Każdego roku przyciąga on dziesiątki tysięcy fanów z Polski i zagranicy, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bilety i karnety Open’er Festival 2026

  • Karnet 4 dni – 1149 PLN
  • Karnet weekendowy (pt + sob) – 829 PLN
  • Bilet jednodniowy – 549 PLN
  • Karnet 4 dni + pole namiotowe – 1419 PLN
  • Karnet weekendowy + pole namiotowe – 1019 PLN
    (do podanych cen doliczana jest opłata serwisowa +5%)

Sprzedaż biletów: do 9 czerwca 2026 lub do wyczerpania puli.

 

Tagi


