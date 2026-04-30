Open’er Festival 2026 wzmacnia line-up. Pięciu nowych artystów dołącza do programu

Nowi artyści na festiwalu

2026.04.30

Vito Babino Torwar 28.02.26 Photo- @piotr_tarasewicz - @cgm.pl-95

Open’er Festival ogłosił kolejne nazwiska, które uzupełniają jeden z najmocniejszych lineupów ostatnich lat. Do programu dołączają: Sobel, Vito Bambino, Viagra Boys, Kaz Bałagane oraz Luvcat.

Nowe ogłoszenie potwierdza, że Open’er Festival 2026 stawia na różnorodność gatunkową – od rapu i alternatywy, po post-punk i nowoczesny pop.

Open’er Festival 2026 – jeden z najmocniejszych lineupów w Europie

Open’er Festival odbędzie się w dniach 1–4 lipca 2026 w Gdyni, na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo – w lineupie znaleźli się m.in.: The Cure, Florence + The Machine, Jennie, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey, Martin Garrix, Teddy Swims, Addison Rae, David Byrne, Zara Larsson, PinkPantheress, Jade, Ethel Cain, IDLES, Clipse, Tomora, Kneecap, Sofi Tukker, LP, Reneé Rapp, Matt Berninger, Audrey Nuna, Panda Bear & Sonic Boom, Avi, Joy (Anonymous), Bassvictim, Jehnny Beth, Just Mustard, Sadie Jean, Hyphen Dash, supermodel* i Łaszewo.

 

Nowi artyści na Open’erze

Sobel

Jeden z najpopularniejszych młodych artystów w Polsce, łączący rap z melodyjnym popem. Po sukcesie albumu „Napisz jak będziesz” wraca na duże festiwalowe sceny.

Vito Bambino

Znany z charakterystycznego stylu i koncertowej energii. Jego występy to połączenie emocji, humoru i alternatywnego brzmienia.

Viagra Boys

Jedna z najgłośniejszych nazw współczesnego post-punku, znana z surowego brzmienia i intensywnych koncertów.

Kaz Bałagane

Reprezentant warszawskiej sceny rapowej, ceniony za uliczny styl i bezkompromisowe teksty.

Luvcat

Nowa nadzieja brytyjskiego alt-popu, która szybko zdobywa popularność dzięki świeżemu brzmieniu i internetowej rozpoznawalności.

Bilety i karnety Open’er Festival 2026

Karnet 4 dni – 1149 PLN
Karnet weekendowy (pt + sob) – 829 PLN
Bilet jednodniowy – 549 PLN
Karnet 4 dni + pole namiotowe – 1419 PLN
Karnet weekendowy + pole namiotowe – 1019 PLN
(do podanych cen doliczana jest opłata serwisowa +5%)

Popularne newsy

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Fagata na zakupowym szale w Japonii. Wydała ponad 40 tysięcy na same torebki

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

Opener ogłasza kolejnego headlinera

Tupac
NEWS

Spadkobiercy Tupaca Shakura pozywają Keefe D – przełom w sprawie śmierci legendarnego rapera

Josef Bratan
NEWS

Josef Baratn poznał swojego przeciwnika na FAME 31. Do wygrania luksusowe BMW

___Fot. Klaudia Piwek_SaraJames_PriceTag-2
NEWS

Sara James wraca z singlem „PRICE TAG”. To osobista opowieść o dorastaniu w świecie show-biznesu

bedoes-tvn
NEWS

Wzruszony Bedoes 2115 nie wytrzymał „Uwadze’ TVN – emocje po rekordowej akcji Łatwogangu

Mata 2026
NEWS

Mata z miłosną balladą tuż przed koncertami na PGE Narodowym

Polecane

d4vd mugshot

D4vd zamówił dwie piły łańcuchowe, worek na zwłoki i łopatę po zabiciu ...

Prokuratura ujawnia nowe szczegóły w spawie muzyka

2 godziny temu

CGM
OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6

Opener ogłasza kolejnego headlinera

Globalna gwiazda popu wystąpi 4 lipca

3 godziny temu

CGM
Kuba Wojewodzki

Edyta Górniak twierdzi, że zna przyszłość na 100 lat. Co na to Kuba Wo ...

Kuba wbija szpilkę divie

5 godzin temu

CGM
Mata 2026

Mata z miłosną balladą tuż przed koncertami na PGE Narodowym

Zaskakujący singiel od Młodego Matczaka

6 godzin temu

CGM
Edyta gorniak 2026

Półfinał „Must Be The Music” na żywo już 1 maja. Gwiazdą o ...

Do półfinału zakwalifikowało się 16 wykonawców

6 godzin temu

CGM
Jay Z A Rozej

Jay-Z, Missy Elliott i Kendrick Lamar wśród najlepszych żyjących songw ...

Jay-Z doceniony przez The New York Times za storytelling i lirykę

6 godzin temu