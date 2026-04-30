Open’er Festival 2026 wzmacnia line-up. Pięciu nowych artystów dołącza do programu

Open’er Festival ogłosił kolejne nazwiska, które uzupełniają jeden z najmocniejszych lineupów ostatnich lat. Do programu dołączają: Sobel, Vito Bambino, Viagra Boys, Kaz Bałagane oraz Luvcat.

Nowe ogłoszenie potwierdza, że Open’er Festival 2026 stawia na różnorodność gatunkową – od rapu i alternatywy, po post-punk i nowoczesny pop.

Open’er Festival 2026 – jeden z najmocniejszych lineupów w Europie

Open’er Festival odbędzie się w dniach 1–4 lipca 2026 w Gdyni, na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo – w lineupie znaleźli się m.in.: The Cure, Florence + The Machine, Jennie, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey, Martin Garrix, Teddy Swims, Addison Rae, David Byrne, Zara Larsson, PinkPantheress, Jade, Ethel Cain, IDLES, Clipse, Tomora, Kneecap, Sofi Tukker, LP, Reneé Rapp, Matt Berninger, Audrey Nuna, Panda Bear & Sonic Boom, Avi, Joy (Anonymous), Bassvictim, Jehnny Beth, Just Mustard, Sadie Jean, Hyphen Dash, supermodel* i Łaszewo.

Nowi artyści na Open’erze

Sobel

Jeden z najpopularniejszych młodych artystów w Polsce, łączący rap z melodyjnym popem. Po sukcesie albumu „Napisz jak będziesz” wraca na duże festiwalowe sceny.

Vito Bambino

Znany z charakterystycznego stylu i koncertowej energii. Jego występy to połączenie emocji, humoru i alternatywnego brzmienia.

Viagra Boys

Jedna z najgłośniejszych nazw współczesnego post-punku, znana z surowego brzmienia i intensywnych koncertów.

Kaz Bałagane

Reprezentant warszawskiej sceny rapowej, ceniony za uliczny styl i bezkompromisowe teksty.

Luvcat

Nowa nadzieja brytyjskiego alt-popu, która szybko zdobywa popularność dzięki świeżemu brzmieniu i internetowej rozpoznawalności.

Bilety i karnety Open’er Festival 2026

Karnet 4 dni – 1149 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) – 829 PLN

Bilet jednodniowy – 549 PLN

Karnet 4 dni + pole namiotowe – 1419 PLN

Karnet weekendowy + pole namiotowe – 1019 PLN

(do podanych cen doliczana jest opłata serwisowa +5%)