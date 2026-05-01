Lider Arerosmith z wielkim sukcesem w sprawie o rzekome molestowanie seksualne

Pozew złożony przez Julię Holcomb dotyczy relacji z lat 70.

2026.05.01

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Sprawa sądowa przeciwko Stevenowi Tylerowi nabrała nowego obrotu. Sąd zdecydował o znacznym ograniczeniu pozwu złożonego przez Julię Holcomb, która oskarża muzyka o zdarzenia sprzed ponad 50 lat.

Sąd ogranicza zakres pozwu przeciwko Steven Tyler

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, większość roszczeń została odrzucona, a sprawa będzie kontynuowana jedynie w ograniczonym zakresie. Sąd uznał, że tylko jeden z zarzutów – dotyczący zdarzenia, które miało mieć miejsce w Kalifornii – może być dalej rozpatrywany.

Pozostałe wątki, odnoszące się do sytuacji w innych stanach USA, nie będą procedowane w tym postępowaniu.

Adwokat Stevena, David Long-Daniels, powiedział TMZ:

„To ogromne zwycięstwo Stevena Tylera. Sąd oddalił dziś z zastrzeżeniem 99,9% roszczeń przeciwko panu Tylerowi w tej sprawie. Z niecierpliwością czekamy na rozprawę w tej sprawie 31 sierpnia”.

Spór dotyczy relacji sprzed dekad

Pozew złożony przez Julię Holcomb dotyczy relacji z lat 70., kiedy Steven Tyler był u szczytu rosnącej popularności jako frontman zespołu Aerosmith.

Julia pozywa legendarnego frontmana Aerosmith za rzekome napaści seksualne, do których miała dojść ponad 50 lat temu, gdy kobieta miała 16 lat i żyła z muzykiem w związku.

