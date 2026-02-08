CGM

Brooklyn Beckham usuwa kolejne rodzinne tatuaże. Zniknęły imiona rodzeństwa

Rodzinne napięcia nie słabną

2026.02.08

opublikował:

Brooklyn Beckham usuwa kolejne rodzinne tatuaże. Zniknęły imiona rodzeństwa

Najstarszy syn Davida i Victorii Beckhamów zdecydował się na kolejny symboliczny krok, który wielu odbiera jako próbę odcięcia się od rodziny. Tym razem aspirujący kucharz usunął tatuaże z imionami swojego rodzeństwa: Romeo, Cruza i Harper.

Znikające tatuaże Brooklyna Beckhama

Jeszcze do niedawna imiona braci i siostry Brooklyna były wyraźnie widoczne na jego palcach. Pojawiały się m.in. na nagraniach kulinarnych publikowanych w mediach społecznościowych. Na najnowszych zdjęciach fani szybko zauważyli jednak, że napisy zostały zakryte nowymi wzorami.

To kolejny raz, gdy Brooklyn decyduje się na usunięcie „rodzinnych” tatuaży. Kilka dni wcześniej media obiegła informacja, że pozbył się również tatuażu dedykowanego ojcu, Davidowi Beckhamowi. Dla wielu obserwatorów to wyraźny sygnał, że konflikt rodzinny wciąż trwa.

Rodzinne napięcia nie słabną

Od pewnego czasu relacje Brooklyna z rodzicami i rodzeństwem są szeroko komentowane w tabloidach. Każdy jego gest interpretowany jest jako kolejny rozdział rodzinnego sporu. Usuwanie tatuaży, które wcześniej miały być wyrazem bliskości i więzi, tylko podsyca spekulacje na temat skali konfliktu w słynnej rodzinie Beckhamów.

Co ciekawe, jeden tatuaż pozostał nietknięty – ten poświęcony żonie Brooklyna, Nicoli Peltz. To właśnie ona od lat zajmuje centralne miejsce w jego życiu i, jak podkreślają internauci, jest obecnie jego największym wsparciem.

Symboliczny gest czy definitywne odcięcie?

Usuwanie tatuaży z imionami najbliższych trudno uznać za przypadkową decyzję. Dla jednych to osobista sprawa i estetyczny wybór, dla innych – czytelny komunikat wysyłany w stronę rodziny. Jedno jest pewne: Brooklyn Beckham konsekwentnie daje do zrozumienia, że znajduje się na etapie dużych życiowych zmian.

Tagi


Popularne newsy

Blanka w końcu zdradza prawdę o swojej relacji z Malikiem Montaną
NEWS

Blanka w końcu zdradza prawdę o swojej relacji z Malikiem Montaną

Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem
NEWS

Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem

Włoski raper Ghali, który nazwał działania Izraela w Strefie Gazy „nowym holocaustem” wywoła skandal na otwarciu igrzysk olimpijskich? Jego manifest rozpala emocje
NEWS

Włoski raper Ghali, który nazwał działania Izraela w Strefie Gazy „nowym holocaustem” wywoła skandal na otwarciu igrzysk olimpijskich? Jego manifest rozpala emocje

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji
NEWS

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd
NEWS

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd

Mariah Carey pod ostrzałem po ceremonii otwarcia igrzysk. Internauci grzmią: „Zniszczyła klasyk włoskiej muzyki”
NEWS

Mariah Carey pod ostrzałem po ceremonii otwarcia igrzysk. Internauci grzmią: „Zniszczyła klasyk włoskiej muzyki”

Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spotkaniach, które z nimi odbyła
NEWS

Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spotkaniach, które z nimi odbyła

Polecane

CGM
Nowe informacje z sądu w sprawie Michała Wiśniewskiego. Sąd dopuścił nowe dowody

Nowe informacje z sądu w sprawie Michała Wiśniewskiego. Sąd dopuścił n ...

Postępowanie dotyczy pożyczki w wysokości 2,8 mln zł, którą artysta miał zaciągnąć w 2006 roku

2 minuty temu

CGM
Pamiętacie bardzo dwuznaczne zdjęcia Kanye Westa i jego żony z Wenecji? Bianca komentuje ten skandal: „Było mi wstyd przed ojcem”

Pamiętacie bardzo dwuznaczne zdjęcia Kanye Westa i jego żony z Wenecji ...

Censori przerywa milczenie po skandalu w Wenecji

5 minut temu

CGM
Britney Spears boi się swojej rodziny. „Mam ogromne szczęście, że w ogóle żyję”

Britney Spears boi się swojej rodziny. „Mam ogromne szczęście, że w og ...

Poruszające wyznanie ikony popu

25 minut temu

CGM
Nie żyje frontman 3 Doors Down. Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat

Nie żyje frontman 3 Doors Down. Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat

Muzyk odszedł spokojnie we śnie po walce z rakiem nerki

11 godzin temu

CGM
Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpi ...

Alicja udowadnia, że o Eurowizję można walczyć jakościową muzyką

19 godzin temu

CGM
Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, ...

"To jak projekt grupowy w szkole, ale dla dorosłych i nieobowiązkowy"

23 godziny temu