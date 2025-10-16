Szukaj
Britney Spears zdradziła swojego męża z kobietą? Kevin Federline publikuje kontrowersyjne wspomnienia

Fragment książki „You Thought You Knew” trafił do mediów

2025.10.16

opublikował:

fot. mat. pras.

Kevin Federline oskarża Britney Spears o zdradę z kobietą. „Całowały się na całego”

Były mąż Britney Spears, Kevin Federline, ponownie uderza w swoją byłą żonę. W nadchodzącej autobiografii ujawnia szokujące szczegóły z czasów ich małżeństwa. Twierdzi, że przyłapał Britney Spears na zdradzie z jedną z jej tancerek w hotelowym pokoju po koncercie w Rotterdamie.

Kevin Federline publikuje kontrowersyjne wspomnienia

Fragment książki Federline’a zatytułowanej „You Thought You Knew” trafił do mediów i natychmiast wywołał ogromne poruszenie wśród fanów i opinii publicznej. Autor opisuje w nim, jak w 2004 roku miał zobaczyć Britney całującą się z tancerką o imieniu Theresa.

„Zerknąłem do pokoju i zamarłem. Była tam Theresa siedząca na krawędzi łóżka, a Britney stała między jej nogami, trzymając ją za twarz. Całowały się na całego” – pisze Federline.

Jak dodaje, był w szoku i bez słowa opuścił pokój, po czym wrócił do siebie i zaczął się pakować.

Britney Spears błagała męża, by został

W książce Federline ujawnia również, że Britney próbowała go zatrzymać, błagając, aby dał jej drugą szansę. Obiecywała, że sytuacja nigdy się nie powtórzy. Kevin ostatecznie zdecydował się pozostać z żoną i dokończyć wspólne tournée po Europie.

„To wtedy zdałem sobie sprawę, jak głębokie są moje uczucia. Wiedziałem jedno – zakochiwałem się w Britney” – napisał.

Britney Spears i Kevin Federline – burzliwa historia miłości

Para pobrała się w 2004 roku, a ich związek szybko stał się jednym z najbardziej komentowanych w show-biznesie. Mają dwóch synów – Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Ich relacja zakończyła się rozwodem w 2007 roku, a od tego czasu byli małżonkowie wielokrotnie publicznie wymieniali się oskarżeniami.

Autobiografia Britney Spears otworzyła lawinę wyznań

Przypomnijmy, że dwa lata temu ukazała się autobiografia piosenkarki „Kobieta, którą jestem”, w której Britney ujawniła szczegóły swojego życia prywatnego i trudnych relacji z Justinem Timberlakiem. Teraz to jej były mąż odpowiada własną wersją wydarzeń, co ponownie rozgrzewa media i fanów na całym świecie.

 

