Britney Spears zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu. Policyjny pościg trwał godzinę

Pościg za Britney Spears trwał około godziny

Jak ustaliła redakcja Daily Mail, policyjny pościg za samochodem prowadzonym przez Britney Spears miał trwać około godziny. Według relacji dyspozytora numeru alarmowego 911 akcja rozpoczęła się około godziny 20:13 na autostradzie U.S. Route 101.

Z relacji przekazywanych do dyspozytorni wynikało, że pojazd zachowywał się na drodze w niebezpieczny sposób. Jak relacjonowano w zgłoszeniu:



„Kiedowaca sedana nieregularnie hamował i skręca. Samóch nie miał tylnego światła”.

Ostatecznie około godziny 21:30 czasu lokalnego gwiazda została zatrzymana przez policję i zakuta w kajdanki. Następnie trafiła do aresztu.

Britney Spears opuściła areszt nad ranem

Według kolejnych ustaleń medialnych Britney Spears została zwolniona z aresztu około godziny 6:00 rano. To jednak nie kończy sprawy. Piosenkarka będzie musiała ponownie pojawić się w sądzie 4 maja, gdzie odpowie na zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Po zatrzymaniu funkcjonariusze szczegółowo analizowali sytuację. Jeden z policjantów poprosił nawet o wezwanie specjalisty DRE – eksperta szkolonego przez California Highway Patrol do oceny, czy kierowca znajduje się pod wpływem substancji odurzających.

Menadżer Britney Spears wydał oświadczenie

Do całej sytuacji odniósł się menadżer gwiazdy, Cade Hudson. W oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że zachowania piosenkarki nie można usprawiedliwiać.

Jak zaznaczył:



„To był nieszczęśliwy incydent, którego w ogóle nie można usprawiedliwić. Britney podejmie właściwe kroki i będzie przestrzegać prawa.”

Hudson wyraził również nadzieję, że wydarzenie stanie się dla artystki impulsem do zmian. Dodał, że Britney powinna otrzymać odpowiednią pomoc i wsparcie w tym trudnym okresie.

Kolejne kontrowersje wokół gwiazdy pop

Zatrzymanie Britney Spears ponownie wzbudziło dyskusję o jej życiu prywatnym i kondycji psychicznej. W ostatnich latach artystka wielokrotnie trafiała na nagłówki mediów z powodu kontrowersyjnych zachowań i problemów osobistych.

Teraz wielu fanów zastanawia się, czy ten incydent będzie dla niej momentem przełomowym i początkiem poważnych zmian w życiu.