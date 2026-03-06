CGM

Britney Spears zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu. Policyjny pościg trwał godzinę

Około godziny 21:30 czasu lokalnego gwiazda została zatrzymana przez policję i zakuta w kajdanki

2026.03.06

opublikował:

Britney Spears zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu. Policyjny pościg trwał godzinę

fot. mat. pras.

Według zagranicznych mediów Britney Spears została zatrzymana przez policję po tym, jak prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Ventura County, gdzie interweniowali funkcjonariusze California Highway Patrol.

Informacje o incydencie szybko obiegły światowe media i wywołały ogromne emocje wśród fanów artystki.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Pościg za Britney Spears trwał około godziny

Jak ustaliła redakcja Daily Mail, policyjny pościg za samochodem prowadzonym przez Britney Spears miał trwać około godziny. Według relacji dyspozytora numeru alarmowego 911 akcja rozpoczęła się około godziny 20:13 na autostradzie U.S. Route 101.

Z relacji przekazywanych do dyspozytorni wynikało, że pojazd zachowywał się na drodze w niebezpieczny sposób. Jak relacjonowano w zgłoszeniu:

„Kiedowaca sedana nieregularnie hamował i skręca. Samóch nie miał tylnego światła”.

Ostatecznie około godziny 21:30 czasu lokalnego gwiazda została zatrzymana przez policję i zakuta w kajdanki. Następnie trafiła do aresztu.

Britney Spears opuściła areszt nad ranem

Według kolejnych ustaleń medialnych Britney Spears została zwolniona z aresztu około godziny 6:00 rano. To jednak nie kończy sprawy. Piosenkarka będzie musiała ponownie pojawić się w sądzie 4 maja, gdzie odpowie na zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Po zatrzymaniu funkcjonariusze szczegółowo analizowali sytuację. Jeden z policjantów poprosił nawet o wezwanie specjalisty DRE – eksperta szkolonego przez California Highway Patrol do oceny, czy kierowca znajduje się pod wpływem substancji odurzających.

Menadżer Britney Spears wydał oświadczenie

Do całej sytuacji odniósł się menadżer gwiazdy, Cade Hudson. W oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że zachowania piosenkarki nie można usprawiedliwiać.

Jak zaznaczył:

„To był nieszczęśliwy incydent, którego w ogóle nie można usprawiedliwić. Britney podejmie właściwe kroki i będzie przestrzegać prawa.”

Hudson wyraził również nadzieję, że wydarzenie stanie się dla artystki impulsem do zmian. Dodał, że Britney powinna otrzymać odpowiednią pomoc i wsparcie w tym trudnym okresie.

Kolejne kontrowersje wokół gwiazdy pop

Zatrzymanie Britney Spears ponownie wzbudziło dyskusję o jej życiu prywatnym i kondycji psychicznej. W ostatnich latach artystka wielokrotnie trafiała na nagłówki mediów z powodu kontrowersyjnych zachowań i problemów osobistych.

Teraz wielu fanów zastanawia się, czy ten incydent będzie dla niej momentem przełomowym i początkiem poważnych zmian w życiu.

Tagi


Popularne newsy

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara
NEWS

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy
NEWS

Harry Styles wyjaśnia, dlaczego wybiera rezydencje koncertowe zamiast światowej trasy

Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce
NEWS

Pitbull ogłasza dwa halowe koncerty w Polsce

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła
NEWS

Fagata chwali się luksusową kolekcją. Pokazała szóstego Rolexa i łańcuch za 200 koła

Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkotyki i trudne początki kariery
NEWS

Dawid Kwiatkowski o młodości w show-biznesie. Wspomina alkohol, narkotyki i trudne początki kariery

Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys
NEWS

Odchodzi z zespołu po 61 latach. Bruce Johnston opuszcza The Beach Boys

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”
NEWS

Edyta Górnia wspomina dzieciństwo: „Przez dziewięć lat byłam zamykana na klucz”

Polecane

CGM
Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Fekir wraca z nowym singlem „Demon w głowie 2”

Zapowiedź albumu „GEN ULTIMATE”

14 minut temu

CGM
Agata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: „Kut*s jest dobry, jak mi od niego odpierd*la”

Agata łączy siły z Natalisą – w teledysku Marta Linkiewicz: &#82 ...

„Wyglądam dobrze” już w sieci

24 minuty temu

CGM
Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Damian Stampka-Łoziński oczarowuje jurorów w Must Be The Music

Miuosh: „Co się stało, k**** właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak”. Dami ...

Emocjonalny występ, który poruszył jurorów

4 godziny temu

CGM
Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale także pod wpływem narkotyków?

Britney Spears prowadziła samochód nie tylko pod wpływem alkoholu, ale ...

W samochodzie znaleziono nieznaną substancję

6 godzin temu

CGM
Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Harry Styles po raz pierwszy raz o śmierci Liama Payne’a

Ponad rok po tragicznej śmierci Liama, Harry zdecydował się publicznie zabrać głos w sprawie

7 godzin temu

CGM
Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis, partnerka Taco Hemingway’a z szansą na polskiego Oskara

Iga Lis ma szansę zdobyć nagrodę za film „Bałtyk”

7 godzin temu