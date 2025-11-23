Britney Spears świętuje koniec batalii prawnych z ojcem

Britney Spears ogłosiła, że jej długoletnia walka prawna z ojcem Jamie’m Spearsem została oficjalnie zakończona. Spór dotyczył 13-letniej kurateli, pod którą gwiazda znajdowała się aż do listopada 2021 roku. Po jej zniesieniu obie strony nadal procesowały się w sprawie kosztów prawnych – aż do teraz.

Emocjonalny wpis Britney Spears

Artystka podzieliła się swoją ulgą na Instagramie, publikując zdjęcie butelki wina z 2019 roku i pisząc:



„W końcu zrozumiesz, że miłość leczy wszystko i to jedyne, co istnieje. A PRAWDZIWE wino też smakuje niesamowicie!!! Psss pierwszy raz z prawdziwym winem, Jezus f**king Christ!!!”.

Wpis pojawił się dokładnie tego samego dnia, w którym Britney i jej ojciec osiągnęli porozumienie.

Ugoda między Britney Spears a Jamie’m Spearsem

Zarówno prawnicy piosenkarki, jak i jej ojca potwierdzili, że strony zawarły ugodę. Z dokumentów sądowych wynika, że sprawa została sfinalizowana 25 kwietnia 2024 roku w Los Angeles Superior Court. Szczegóły finansowe ugody pozostają poufne.

„Jej pragnienie wolności jest teraz naprawdę spełnione”

Prawnik Britney, Mathew Rosengart, powiedział w rozmowie z Us Magazine:



„To był zaszczyt reprezentować i bronić Britney Spears. Pani Spears jest i zawsze będzie ikoną oraz odważną artystką o historycznym znaczeniu. Chociaż kuratela została zakończona w 2021 roku, jej pragnienie wolności jest teraz naprawdę spełnione”.

Zakończenie batalii prawnych to dla Britney kolejny krok w stronę pełnej niezależności i odbudowy życia po latach kontroli.