Britney Spears powraca na Instagram – w bieliźnie i z radami życiowymi

Britney Spears wróciła na Instagram i od razu zaskoczyła fanów. Królowa popu opublikowała zdjęcie w koronkowej bieliźnie, jednocześnie dzieląc się poradami na temat wyznaczania granic w życiu osobistym.

📸 Zdjęcie, które przyciąga uwagę

W piątkowy wieczór Britney opublikowała post, który wygląda jak screenshot z wideo, na którym pozuje w zestawie czarnej i beżowej bielizny. Fani od razu zwrócili uwagę na odważny, a jednocześnie elegancki wygląd artystki.

📖 Porady życiowe Britney

W opisie Britney poleca swoim obserwatorom książkę z gatunku self-help o charakterze duchowym „Draw the Circle”, którą określa jako źródło „niesamowitej perspektywy” na życie zgodnie z własnymi możliwościami.

Artystka dodaje:



„Ustal swoje granice. To jest niezwykle restrykcyjne i przypomina formę modlitwy, ale daje wiele możliwości w życiu. Ważne jest, by robić swoje i utrzymywać prostotę.”

⚡ Powrót po przerwie

Britney Spears tymczasowo dezaktywowała swoje konto kilka dni wcześniej, po tym jak publicznie odniosła się do wspomnień byłego męża Kevina Federline’a, które zawierają kontrowersyjne informacje na temat ich relacji.

Chociaż artystka kilka razy robiła sobie przerwy od mediów społecznościowych w ostatnich latach, tym razem wróciła z nowym podejściem i wyraźnym poczuciem własnych granic.