Britney Spears odpowiada na zarzuty byłego męża Kevina Federline’a

Federline wyraża troskę o dzieci

2025.10.16

opublikował:

Britney Spears odpowiada na zarzuty byłego męża Kevina Federline’a

fot. mat. pras.

Britney Spears zabrała głos po tym, jak jej były mąż, Kevin Federline, w nowej książce wyraził obawy dotyczące stanu psychicznego piosenkarki. Federline w swoim memoirze You Thought You Knew twierdził, że sytuacja Spears „zmierza ku czemuś nieodwracalnemu” i ostrzegał, że „coś złego może się wydarzyć, jeśli nic się nie zmieni”.

Para ma dwóch synów – Sean Preston i Jayden James – a Federline twierdzi, że jego największym zmartwieniem jest dobro dzieci. W książce opisał też kontrowersyjne sytuacje z czasów, gdy ich synowie byli nastolatkami, w tym nocne obserwacje Spears.

Federline pisał:

„Zdarzało się, że budzili się w nocy i widzieli ją stojącą w drzwiach z nożem w ręku. Potem odchodziła bez wyjaśnienia.”

Odpowiedź Britney Spears

Przedstawiciel Spears w rozmowie z Entertainment Weekly podkreślił, że piosenkarka koncentruje się wyłącznie na dobru swoich dzieci i że komentarze Federline’a służą jedynie zyskom z książki.

„Britney dba wyłącznie o Sean Prestona i Jaydena Jamesa i ich dobro podczas tej sensacyjnej sytuacji. Opisała swoją drogę w swojej autobiografii The Woman In Me (2023), w której ujawnia m.in., że Federline ‘zabrał jej świat’ podczas walki o opiekę nad dziećmi.”

Federline jeszcze nie skomentował odpowiedzi Spears publicznie.

