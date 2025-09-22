Szukaj
Britney Spears nie wychodzi z domu. Gwiazda popu odcięła się od ludzi

Bliscy martwią się o jej stan

2025.09.22

Zagraniczne media donoszą, że Britney Spears od dłuższego czasu nie wychodzi ze swojej willi i kontaktuje się wyłącznie z personelem. Ochroniarze, asystenci i pracownicy to jedyne osoby, z którymi 43-letnia wokalistka ma regularny kontakt. Bliscy artystki są zaniepokojeni i starają się znaleźć sposób, aby jej pomóc.

Trudna przeszłość Britney Spears

Britney Spears była jedną z największych gwiazd światowej muzyki pop. Jej karierę przerwało jednak załamanie nerwowe w 2007 roku. Od tamtej pory przez wiele lat pozostawała pod kuratelą ojca, z której udało jej się uwolnić dopiero w 2021 roku. Wyzwolenie miało dać jej spokój, jednak doniesienia wskazują, że problemy wokalistki wciąż się pogłębiają.

Niepokojące nagrania w social mediach

Na swoim Instagramie Britney Spears regularnie publikuje zdjęcia i filmiki. Często występuje na nich nago lub w bieliźnie, co budzi niepokój fanów. Ostatnio opublikowała nagranie, na którym tańczy w masce. W tle widać jej zaniedbany dom. Jej bliscy podkreślają, że zachowuje się dokładnie tak samo w rzeczywistości, jak w mediach społecznościowych.

Samotność i problemy osobiste

Po rozstaniu z mężem w 2023 roku i nieudanym związku, Britney Spears mieszka samotnie. Informatorzy wskazują, że wokalistka nie ma bliskich przyjaciół, którzy mogliby stanowić dla niej realne wsparcie. Choć jej rodzina i znajomi nieustannie próbują jej pomóc, Spears podobno odrzuca każdą ofertę pomocy, a prawnie nie można jej do tego zmusić.

Wsparcie mimo trudności

Bliscy Britney Spears podkreślają, że artystka pozostaje „najsłodszą i najżyczliwszą osobą”, mimo że zmaga się z problemami. Rodzina i przyjaciele nie ustają w wysiłkach, by zadbać o jej dobrostan, chociaż przyznają, że nie wiedzą, jak skutecznie jej pomóc.

