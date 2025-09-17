Szukaj
CGM

Britney Spears kończy z płaceniem alimentów na dzieci

W przeszłości Kevin Federline otrzymywał od Spears nawet 40 000 dolarów miesięcznie

2025.09.17

opublikował:

Britney Spears kończy z płaceniem alimentów na dzieci

Britney Spears po 17 latach zakończy swoje zobowiązania alimentacyjne wobec byłego męża Kevina Federline’a. Ostatnia płatność ma zostać dokonana pod koniec tego tygodnia.

Koniec 17-letnich alimentów

Jak podaje TMZ, gwiazda popu co dwa tygodnie wpłacała na konto byłego męża 10 000 dolarów. Ostatnia transza ma zostać przekazana w piątek.

W przeszłości Kevin Federline otrzymywał od Spears nawet 40 000 dolarów miesięcznie, ponieważ ich dwaj synowie mieszkali z nim na stałe na Hawajach. Po osiągnięciu pełnoletności przez najstarszego syna, Seana Prestona, kwotę obniżono do 20 000 dolarów miesięcznie.

Alimenty na młodszego syna

Para, która rozwiodła się w 2007 roku, ma także drugiego syna – Jaydena Jamesa, który we wrześniu skończył 18 lat.

Jak wyjaśnił prawnik Federline’a w rozmowie z People:

„Zgodnie z prawem Kalifornii, obowiązek alimentacyjny trwa do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli nie ukończyło jeszcze szkoły średniej – do momentu jej zakończenia, ale nie później niż do 19. urodzin.”

Oznacza to, że wsparcie finansowe dla Jaydena będzie obowiązywało do listopada, kiedy zakończy edukację.

Britney Spears odbudowuje relacje z synem

Media donoszą, że w ostatnim czasie piosenkarka zaczęła ponownie spędzać czas z młodszym synem. Jayden James odwiedzał mamę w Los Angeles, co może oznaczać ocieplenie relacji po latach dystansu.

 

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy
NEWS

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzystaniem wyłącznie elektrycznych ciężarówek

Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzyst ...

„Mam nadzieję, że inni artyści pójdą tą drogą”

29 sekund temu

CGM
Judas Priest nagrali cover „War Pigs” z Ozzym Osbournem tuż przed jego śmiercią. Premiera już wkrótce

Judas Priest nagrali cover „War Pigs” z Ozzym Osbournem tuż przed jego ...

To pierwszy i jedyny duet Halforda z ikoną metalu

1 godzinę temu

CGM
Aresztowano mężczyznę powiązanego z kradzieżą niewydanej muzyki Beyoncé

Aresztowano mężczyznę powiązanego z kradzieżą niewydanej muzyki Beyonc ...

Kradzież podczas trasy w Atlancie

1 godzinę temu

CGM
Chris Martin całuje asfalt. Nietypowy rytuał wokalisty Coldplay

Chris Martin całuje asfalt. Nietypowy rytuał wokalisty Coldplay

W 2005 roku Chris Martin przeżył koszmar podczas lotu nad Afryką Zachodnią

1 godzinę temu

CGM
The White Stripes wycofują pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi

The White Stripes wycofują pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi

Jack White ostrzegał Trumpa

1 godzinę temu

CGM
Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „ ...

Artyści wystąpili wspólnie podczas MTV Music Awards

1 godzinę temu