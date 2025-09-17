Britney Spears kończy z płaceniem alimentów na dzieci

Britney Spears po 17 latach zakończy swoje zobowiązania alimentacyjne wobec byłego męża Kevina Federline’a. Ostatnia płatność ma zostać dokonana pod koniec tego tygodnia.

Koniec 17-letnich alimentów

Jak podaje TMZ, gwiazda popu co dwa tygodnie wpłacała na konto byłego męża 10 000 dolarów. Ostatnia transza ma zostać przekazana w piątek.

W przeszłości Kevin Federline otrzymywał od Spears nawet 40 000 dolarów miesięcznie, ponieważ ich dwaj synowie mieszkali z nim na stałe na Hawajach. Po osiągnięciu pełnoletności przez najstarszego syna, Seana Prestona, kwotę obniżono do 20 000 dolarów miesięcznie.

Alimenty na młodszego syna

Para, która rozwiodła się w 2007 roku, ma także drugiego syna – Jaydena Jamesa, który we wrześniu skończył 18 lat.

Jak wyjaśnił prawnik Federline’a w rozmowie z People:

„Zgodnie z prawem Kalifornii, obowiązek alimentacyjny trwa do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli nie ukończyło jeszcze szkoły średniej – do momentu jej zakończenia, ale nie później niż do 19. urodzin.”

Oznacza to, że wsparcie finansowe dla Jaydena będzie obowiązywało do listopada, kiedy zakończy edukację.

Britney Spears odbudowuje relacje z synem

Media donoszą, że w ostatnim czasie piosenkarka zaczęła ponownie spędzać czas z młodszym synem. Jayden James odwiedzał mamę w Los Angeles, co może oznaczać ocieplenie relacji po latach dystansu.