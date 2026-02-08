CGM

Britney Spears boi się swojej rodziny. „Mam ogromne szczęście, że w ogóle żyję”

Poruszające wyznanie ikony popu

2026.02.08

opublikował:

Britney Spears boi się swojej rodziny. „Mam ogromne szczęście, że w ogóle żyję”

Pomimo ogromnej kariery i globalnej rozpoznawalności życie Britney Spears od lat pozostaje naznaczone dramatycznymi doświadczeniami. Artystka, która kilka lat temu uwolniła się spod wieloletniej kurateli ojca, ponownie zabrała głos w mediach społecznościowych. W emocjonalnym wpisie wyznała, że boi się własnej rodziny i wciąż mierzy się z konsekwencjami dawnych krzywd.

Życie na świeczniku i utrata prywatności

Britney Spears od najmłodszych lat funkcjonowała w centrum zainteresowania mediów. Status „księżniczki popu” przyniósł jej sławę i sukces, ale jednocześnie odebrał normalność i prywatność. Każdy etap jej życia — zarówno zawodowy, jak i osobisty — był szeroko komentowany, a publiczne rozstania i kryzysy psychiczne tylko potęgowały presję.

Wielu fanów i bliskich artystki podkreśla dziś, że Britney „nie przypomina już siebie” i od dłuższego czasu potrzebuje wsparcia oraz spokoju.

Lata kryzysu i kuratela ojca

Szczególnie trudnym okresem były lata 2007–2008, kiedy doszło do publicznego załamania nerwowego, ogolenia głowy oraz przymusowego zatrzymania psychiatrycznego. W tym samym czasie sąd przyznał pełną kontrolę nad życiem Britney jej ojcu, Jamie’emu Spearsowi.

Od tamtej pory aż do 2021 roku ojciec artystki decydował o jej sprawach zawodowych i osobistych. Britney wielokrotnie podkreślała, że czuła się „jak więzień”, a po latach ujawniła skalę nadużyć, których miała doświadczać.

Wolność, która nie przyniosła spokoju

Choć po niemal 14 latach udało się zakończyć kuratelę, nowy rozdział w życiu piosenkarki okazał się niezwykle trudny. Britney Spears nie odbudowała w pełni relacji rodzinnych, a jej zachowanie w mediach społecznościowych regularnie wzbudza niepokój fanów i przyjaciół.

To właśnie na Instagramie artystka opublikowała ostatnio wpis, w którym otwarcie mówi o samotności, tęsknocie i strachu przed bliskimi.

„Mam ogromne szczęście, że w ogóle żyję”

W najbardziej poruszającym fragmencie swojego wyznania Britney nie ukrywa emocji:

„Mam ogromne szczęście, że w ogóle żyję, biorąc pod uwagę to, jak moja rodzina potraktowała mnie kiedyś w życiu, a teraz się ich boję. To dziwne, że Bóg działa w tajemniczy sposób”.

Artystka dodała również gorzką refleksję:

„Bez względu na to, co powiem, oni nigdy nie wezmą odpowiedzialności za to, co zrobili”.

Te słowa wywołały falę komentarzy i wsparcia ze strony fanów, którzy po raz kolejny stanęli po stronie gwiazdy.

Głos, który wciąż domaga się wysłuchania

Wyznanie Britney Spears pokazuje, że mimo odzyskanej formalnej wolności trauma przeszłości nadal silnie wpływa na jej życie. Jej słowa są nie tylko osobistym rozliczeniem z rodziną, ale też kolejnym sygnałem, że historia jednej z największych gwiazd popu XXI wieku wciąż pozostaje pełna bólu i niedopowiedzianych rozdziałów.

Tagi


Popularne newsy

Blanka w końcu zdradza prawdę o swojej relacji z Malikiem Montaną
NEWS

Blanka w końcu zdradza prawdę o swojej relacji z Malikiem Montaną

Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem
NEWS

Bianca Censori przerywa milczenie. Szokujące wyznania o małżeństwie z Kanye Westem

Włoski raper Ghali, który nazwał działania Izraela w Strefie Gazy „nowym holocaustem” wywoła skandal na otwarciu igrzysk olimpijskich? Jego manifest rozpala emocje
NEWS

Włoski raper Ghali, który nazwał działania Izraela w Strefie Gazy „nowym holocaustem” wywoła skandal na otwarciu igrzysk olimpijskich? Jego manifest rozpala emocje

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji
NEWS

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd
NEWS

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd

Mariah Carey pod ostrzałem po ceremonii otwarcia igrzysk. Internauci grzmią: „Zniszczyła klasyk włoskiej muzyki”
NEWS

Mariah Carey pod ostrzałem po ceremonii otwarcia igrzysk. Internauci grzmią: „Zniszczyła klasyk włoskiej muzyki”

Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spotkaniach, które z nimi odbyła
NEWS

Doda komentuje działania ministra sprawiedliwości i prezydenta po spotkaniach, które z nimi odbyła

Polecane

CGM
Nowe informacje z sądu w sprawie Michała Wiśniewskiego. Sąd dopuścił nowe dowody

Nowe informacje z sądu w sprawie Michała Wiśniewskiego. Sąd dopuścił n ...

Postępowanie dotyczy pożyczki w wysokości 2,8 mln zł, którą artysta miał zaciągnąć w 2006 roku

2 minuty temu

CGM
Pamiętacie bardzo dwuznaczne zdjęcia Kanye Westa i jego żony z Wenecji? Bianca komentuje ten skandal: „Było mi wstyd przed ojcem”

Pamiętacie bardzo dwuznaczne zdjęcia Kanye Westa i jego żony z Wenecji ...

Censori przerywa milczenie po skandalu w Wenecji

5 minut temu

CGM
Brooklyn Beckham usuwa kolejne rodzinne tatuaże. Zniknęły imiona rodzeństwa

Brooklyn Beckham usuwa kolejne rodzinne tatuaże. Zniknęły imiona rodze ...

Rodzinne napięcia nie słabną

22 minuty temu

CGM
Nie żyje frontman 3 Doors Down. Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat

Nie żyje frontman 3 Doors Down. Brad Arnold zmarł w wieku 47 lat

Muzyk odszedł spokojnie we śnie po walce z rakiem nerki

11 godzin temu

CGM
Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpienia najmocniejsza propozycja polskich preselekcji

Alicja z teledyskiem do eurowizyjnego „Pray”. To bez wątpi ...

Alicja udowadnia, że o Eurowizję można walczyć jakościową muzyką

19 godzin temu

CGM
Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, Grahama Nortona i wielu innych gwiazd

Taylor Swift prezentuje teledysk „Opalite” z udziałem Lewisa Capaldi, ...

"To jak projekt grupowy w szkole, ale dla dorosłych i nieobowiązkowy"

23 godziny temu