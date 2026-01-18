Brian May wyjaśnia, dlaczego Queen nie wystąpi na Glastonbury. W tle troska o borsuki

Gitarzysta Queen, Brian May, potwierdził, że zespół nie zagra na Glastonbury Festival w 2027 roku. Powodem są różnice polityczne z organizatorami festiwalu, w tym kontrowersyjny odstrzał borsuków wspierany przez założyciela imprezy, Michaela Eavisa.

Dlaczego Queen omija Glastonbury?

Brian May od lat sprzeciwia się polityce związanej z odstrzałem borsuków w Wielkiej Brytanii. W rozmowie z Daily Mail artysta podkreślił:

„Nie zagram na Glastonbury, dopóki polityka ludzi prowadzących festiwal się nie zmieni. Lubię borsuki i nie mogę wspierać ich zabijania. Staramy się je chronić od lat, a wciąż są zabijane – to powód, dla którego nas tam nie będzie.”

Queen nigdy nie wystąpiło na Pyramid Stage, a May wielokrotnie podkreślał, że różnice w poglądach z Michaelem Eavisem są nie do przeskoczenia.

Brian May i działalność na rzecz zwierząt

Gitarzysta jest współzałożycielem organizacji Save Me, która walczy przeciwko polowaniom na lisy i odstrzałom borsuków. Wcześniej Eavis nazwał Maya „zagrożeniem dla rolnictwa”, argumentując, że kontrola populacji borsuków ma chronić bydło przed gruźlicą.

May pozostaje jednak nieugięty i konsekwentnie działa na rzecz ochrony zwierząt, podkreślając swoje zaangażowanie w walkę z przemocą wobec fauny brytyjskiej.