CGM

Brian May twierdzi, że Queen nie chcą koncertować w USA. „To niebezpieczne miejsce”

Według Maya wielu artystów zaczęło ostrożniej podchodzić do planowania tras koncertowych w Stanach

2026.01.31

opublikował:

Brian May twierdzi, że Queen nie chcą koncertować w USA. „To niebezpieczne miejsce”

Brian May ujawnił, że Queen nie planują powrotu na trasę po Stanach Zjednoczonych, określając USA jako „niebezpieczne miejsce”. Gitarzysta przyznał, że obecna sytuacja w kraju sprawia, że artyści dwa razy zastanawiają się nad występami za oceanem.

Queen rezygnują z trasy po Ameryce

Ostatni raz zespół koncertował w Ameryce Północnej w 2023 roku w ramach widowiskowej „Rhapsody Tour” z Adamem Lambertem. Teraz Brian May studzi jednak nadzieje fanów na szybki powrót.

Muzyk podkreślił, że sytuacja w USA znacząco się zmieniła od czasów, gdy Queen rozpoczynali tam swoją międzynarodową karierę.

Ameryka to obecnie niebezpieczne miejsce. To smutne, bo czujemy, że dorastaliśmy jako zespół właśnie tam i kochamy ten kraj, ale to już nie jest to samo.

Według Maya wielu artystów zaczęło ostrożniej podchodzić do planowania tras koncertowych w Stanach.

Napięcia społeczne i protesty w tle

Wypowiedź gitarzysty pojawia się w okresie nasilonych napięć społecznych w USA. W ostatnich miesiącach część środowiska artystycznego publicznie zabierała głos w sprawach politycznych i społecznych, co dodatkowo wpływa na klimat wokół dużych wydarzeń masowych.

Queen już wcześniej wchodzili w konflikty polityczne – w przeszłości zespół sprzeciwiał się wykorzystywaniu swojej muzyki w kampaniach wyborczych bez zgody artystów.

Przyszłość Queen: mniej tras, więcej pojedynczych projektów

Brian May przyznał wcześniej, że zespół pracował nad nowym materiałem z Adamem Lambertem. Jednocześnie otoczenie muzyków sugeruje, że pełnoskalowe światowe trasy mogą już nie wrócić.

Wpływ na to mają zarówno względy zdrowotne – May w 2024 roku przeszedł udar – jak i zmieniające się podejście zespołu do koncertowania.

Queen wciąż jednak pozostają aktywni artystycznie i nie wykluczają pojedynczych występów czy specjalnych projektów.

Tagi


Popularne newsy

Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”
NEWS

Oliwka Brazil nagrała numer z 730 Huncho: „On wygląda tak jak problem, ale to nieistotne”

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę
NEWS

Jongmen wyszedł na wolność. Raper szybko zapowiedział nową muzykę

Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 
NEWS

Sebastian Fabijański przyznał, że trafił do szpitala psychiatrycznego za dwa i pół miesiąca 

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”
NEWS

Julia Wieniawa łączy film z muzyką. Do sieci trafił singiel promujący „Chcę więcej”

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley
NEWS

Harry Styles bije rekord Coldplay i Taylor Swift na Wembley

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”
NEWS

Kizo i Faustyna Maciejczuk otwierają 2026 singlem „Cali w złocie”

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę
NEWS

Awantura na koncercie Skolima. Mężczyzna rzucił się na 12-latkę

Polecane

CGM
Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Melanie Martinez powraca z nowym utworem „POSSESSION”

Utwór łączy chwytliwą melodię z ostrym, bezkompromisowym tekstem

48 minut temu

CGM
Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Kendrick Lamar stoi przed szansą, aby stać się najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy

53 minuty temu

CGM
Lykke Li zapowiada, że jej nowy album „The Afterparty”, może być jej ostatnim

Lykke Li zapowiada, że jej nowy album „The Afterparty”, może być jej o ...

„Świat jest teraz w naprawdę ciemnym miejscu"

58 minut temu

CGM
Bruce Springsteen krytykuje ICE w nowej piosence. Ddministracji Trumpa reaguje

Bruce Springsteen krytykuje ICE w nowej piosence. Ddministracji Trumpa ...

Singiel powstał w reakcji na śmierć Renee Good i Alexa Prettiego

1 godzinę temu

CGM
Jessie Ware zapowiada nowy album „Superbloom”. „Tworzę świat fantazji i eskapizmu”

Jessie Ware zapowiada nowy album „Superbloom”. „Tworzę świat fantazji ...

Szósta studyjna płyta brytyjskiej wokalistki ukaże się 10 kwietnia

1 godzinę temu

CGM
Thundercat wraca po sześciu latach. Na albumie A$AP Rocky, WILLOW i niepublikowany numer z Mac Millerem

Thundercat wraca po sześciu latach. Na albumie A$AP Rocky, WILLOW i ni ...

Pierwszy album od 2020 roku

1 godzinę temu