Brat Pudziana przerobił hit Zbigniewa Wodeckiego. „Chałupy Welcome To” w wersji disco polo już w sieci

Pudzian Band zaskoczył fanów nową interpretacją jednego z najbardziej kultowych polskich przebojów. Zespół, na którego czele stoi Krystian Pudzianowski, zaprezentował własną wersję utworu „Chałupy Welcome To”, rozsławionego przez Zbigniewa Wodeckiego. Premiera wywołała wiele emocji wśród internautów.

„Chałupy Welcome To” w zupełnie nowej odsłonie

Nowa wersja przeboju to pierwszy cover w dorobku Pudzian Band. Grupa postawiła na taneczne, disco-polowe brzmienie, zachowując jednocześnie charakterystyczną melodię oryginału.

Krystian Pudzianowski nie ukrywa, że nagranie tej piosenki było dla niego wyjątkowe.

– Moim marzeniem było zrobić ten cover w nowej wersji i się udało. Miałem przyjemność zagrać razem z panem Zbyszkiem Wodeckim trzy koncerty na tej samej scenie i musiałem ten cover zrobić. Mam nadzieję, że wam też się spodoba – napisał lider zespołu.

Kim jest Pudzian Band?

Pudzian Band to formacja założona przez Krystiana Pudzianowskiego, młodszego brata Mariusza Pudzianowskiego. Zespół łączy klasyczne disco polo z nowoczesnymi aranżacjami i latynoskimi rytmami.

Do najpopularniejszych utworów grupy należą m.in. „Całuj mnie do rana”, „Tylko tobie dam”, „Bądź wierna mi”, „Weekend Polaka” oraz „Ta dziewczyna to szaleństwo”, które zdobyły miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.

Fani zachwyceni nową wersją

Pod teledyskiem szybko pojawiły się liczne komentarze internautów. Wielu słuchaczy pozytywnie oceniło nową interpretację wakacyjnego klasyka.

Wśród opinii można znaleźć wpisy takie jak:

„Sztos!”

„Lepiej od oryginału.”

„Kozak, więcej takich.”

„Mega ogień będzie.”

„Hiciorek na lato.”

Twórcy podkreślają, że utwór ma być propozycją idealną na letnie imprezy, wesela i wakacyjne wydarzenia.

Historia przeboju Zbigniewa Wodeckiego

Autorem muzyki do „Chałupy Welcome To” jest Ryszard Poznakowski, a tekst napisała Grażyna Orlińska. Piosenka powstała w połowie lat 80. i szybko stała się symbolem wakacyjnego wypoczynku nad Bałtykiem.

Niewiele osób wie, że początkowo utwór miał wykonywać Irena Santor. Artystka uznała jednak, że piosenka nie pasuje do jej repertuaru, dlatego przekazała ją Zbigniewowi Wodeckiemu. W jego wykonaniu „Chałupy Welcome To” stały się jednym z największych polskich przebojów i do dziś kojarzą się z letnim klimatem oraz wakacjami nad morzem.