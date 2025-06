Brat Billie Elish potraktowany gazem łzawiącemu podczas pokojowego protestu w Los Angeles

Finneas, znany muzyk i brat Billie Eilish, poinformował za pośrednictwem Instagrama, że został potraktowany gazowi łzawiącemu podczas bardzo pokojowego protestu przeciwko operacjom Immigration and Customs Enforcement (ICE) w Los Angeles. Demonstracje odbywały się od piątku do niedzieli, a ich celem było sprzeciwienie się nalotom ICE na miejsca pracy z powodu domniemanych naruszeń przepisów imigracyjnych.

Zaangażowanie Gwardii Narodowej i reakcja Finneasa

Prezydent Donald Trump wydał zgodę na wysłanie Gwardii Narodowej, która miała rozpędzić protesty. Finneas skrytykował to posunięcie, publikując na Instagramie hasło „Fuck ICE” oraz apel do członków Gwardii Narodowej i wojska, aby nie uczestniczyli w łamaniu konstytucyjnych praw obywateli USA. Muzyk podkreślił, że gaz łzawiący został użyty niemal natychmiast na „bardzo pokojowym proteście”.

Narastająca przemoc podczas protestów

Po zaangażowaniu Gwardii Narodowej protesty stały się bardziej gwałtowne – doszło do podpalenia radiowozów i rzucania kamieniami. Finneas w swoich postach udostępnił także wpis krytykujący działania o charakterze faszystowskim.

Nowy projekt muzyczny Finneasa

Finneas niedawno ogłosił współpracę z Ashe, z którą tworzy nowy zespół The Favors. Ich debiutancki singiel „The Little Mess You Made” zapowiada nadchodzący album „The Dream”, który ma ukazać się 19 września nakładem Darkroom Records. Album ma zawierać utwory w stylu „odpowiednim zarówno na ostatni taniec w zadymionym barze w 1977 roku, jak i na zachód słońca podczas Coachelli w 2027 roku.”