Brandy wspomina ostatnią rozmowę z Whitney Houston

Emocjonalne pożegnanie z mentorką

2026.04.04

Brandy podzieliła się wspomnieniami ostatniej rozmowy z Whitney Houston w wywiadzie dla Good Morning America. Artystka promuje swoją nową autobiografię Phases, w której opisała momenty z życia prywatnego i zawodowego, w tym szczególną relację z legendą muzyki.

Według Brandy, podczas rozmowy powiedziała Houston, jak bardzo inspiruje ją jej twórczość i jak bardzo ją kocha.

„Nie wiedziałam, że to będzie ostatni raz, kiedy z nią rozmawiam. To była emocjonalna rozmowa, mimo że nie wiedziałam jeszcze, że Whitney wkrótce odejdzie” – przyznała artystka.

Spotkanie i współpraca w 2012 roku

Brandy wspomina, że rozmowa miała miejsce w lutym 2012 roku, podczas prób do Pre-Grammy Party Clive’a Davisa, w którym uczestniczyła razem z Monicą. Houston przekazała wówczas Brandy notatkę, a później długo rozmawiały przez telefon. Brandy czuła, że Whitney chce zmienić swoje życie i że ich relacja może się pogłębić, jednak los miał inne plany.

Tragiczny finał

Kilka dni po tej rozmowie Whitney Houston została znaleziona martwa w Beverly Hilton Hotel w Los Angeles. Śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci było utonięcie, a toksykologiczne badania ujawniły obecność licznych substancji w jej organizmie. Brandy podkreśla, że pomimo tragicznego finału, wspomnienia te pozostają dla niej bardzo cenne i kształtują jej dalsze życie osobiste oraz artystyczne.

Odkrycia z autobiografii „Phases”


W Phases Brandy odsłania też inne wątki ze swojego życia, m.in. przyznaje, że w wieku 16 lat spotykała się z Wanyą Morrisem z grupy Boyz II Men. Książka ukazuje jej dorastanie, karierę muzyczną oraz wpływ legendarnych mentorów, takich jak Whitney Houston, na jej rozwój osobisty i artystyczny.

Znaczenie mentorskich relacji


Relacja Brandy z Whitney Houston była dla niej źródłem inspiracji i motywacji. Artystka podkreśla, że kontakt z legendarnymi postaciami branży muzycznej pomaga młodszym twórcom w kształtowaniu stylu, pracy nad głosem i podejmowaniu decyzji zawodowych.

