Bracia robią karierę w NBA. Jemu samemu nie wyszło, więc przerzucił się na rap

fot. mat. pras.

Gotowy, by zdominować lato raper GELO (LiAngelo Ball), o którym jest ostatnio coraz głośniej, prezentuje nowy singiel zatytułowany „Booted Up”. Wydany nakładem Def Jam Recordings kawałek jest już dostępny na platformach streamingowych. GELO zapowiada tym utworem debiutancki album „League Of My Own”, który ukaże się już 27 czerwca.

Oprócz rozsadzającego basowym brzmieniem głośniki „Booted Up” na płycie znajdzie się także mający status złotej płyty w USA przebój „Tweaker”, a także „Can You Please” z gościnnym udziałem GloRilli i „Law N Order”. Ten ostatni GELO zaprezentował premierowo podczas swojego występu na Rolling Loud w Los Angeles. Kawałek szybko zgromadził miliony streamów, spotkał się także z ciepłym przyjęciem ze strony krytyków. Redakcja Stereogum stwierdziła, że „przypomina najlepsze lata 50 Centa”.

Po energetycznym występie z „Tweaker” podczas Meczu Gwiazd NBA w San Francisco, GELO nie tylko potwierdził swoją charyzmę, ale też pokazał, że „League Of My Own” to wydawnictwo, na które zdecydowanie warto czekać.

GELO:

Kiedy GELO łapie za mikrofon, słychać w nim głód sukcesu. Pochodzący z południowej Kalifornii LiAngelo Ball tworzy z ogromnym zaangażowaniem i pasją, które towarzyszą mu od zawsze. Przez lata w ciszy wypełniał dziesiątki zeszytów wersami, godzinami freestyle’ował i nagrywał setki utworów. Gdy po raz pierwszy usłyszał „Get Rich Or Die Tryin’” 50 Centa, sięgnął po długopis i zaczął pisać własne rymy. W wieku 18 lat po raz pierwszy wszedł do studia nagraniowego. Równolegle robił karierę w koszykówce – grał na arenie międzynarodowej, podpisał kontrakt z Detroit Pistons i błyszczał w barwach Greensboro Swarm. Na początku 2025 r. wszedł do legendarnego Paramount Recording Studios w Hollywood i wyszedł stamtąd z „materiałem na kilka albumów”.

„Tweaker” był pierwszym hitem, który pozwolił GELO wypłynąć na szerokie wody. Utwór nie tylko zadebiutował w Top 30 listy Billboard Hot 100 i zgromadził miliony streamów, ale również zdobył pierwsze miejsca na TikTok Top 50 Viral Chart, Apple Music Hip-Hop Chart, iTunes Hip-Hop/Rap Songs Chart, Genius i US Shazam. Nic dziwnego, że „GQ” nazwał go „pierwszym prawdziwym bangerem roku”, a Complex przewidywał, że „‘Tweaker’ raczej szybko nie zniknie”. Teraz GELO prezentuje się światu w pełni, wkraczając na scenę z debiutanckim projektem w barwach Def Jam Recordings.