Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą

W Opolu doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem dwóch braci, znanych z lokalnej sceny hip-hopowej. Według informacji medialnych, młodzi raperzy (jeden ma 25 lat, drugi 16) zostali oskarżeni o próbę zabójstwa 20-letniego mężczyzny, którego mieli zaatakować maczetą. Sprawa wstrząsnęła zarówno środowiskiem muzycznym, jak i mieszkańcami regionu.

Bracia raperzy przed sądem

Z ustaleń śledczych wynika, że do zdarzenia doszło podczas kłótni, która przerodziła się w brutalne starcie. 20-latek doznał poważnych obrażeń, jednak dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych przeżył atak. Policja zatrzymała obu braci, a prokuratura postawiła im zarzut usiłowania zabójstwa.

Jak poinformowały lokalne media, podejrzani trafili do aresztu tymczasowego. Grozi im nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kim są oskarżeni raperzy z Opola?

Zatrzymani mężczyźni to lokalni artyści hip-hopowi, znani z działalności w internecie oraz udziału w koncertach na terenie Opolszczyzny. Według doniesień, ich twórczość skupiała się głównie na tematach ulicznych i młodzieżowych.

Śledztwo w toku

Prokuratura prowadzi intensywne dochodzenie, aby ustalić dokładne motywy napaści. Nieoficjalnie mówi się o sporze osobistym, który przerodził się w przemoc. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków.