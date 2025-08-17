Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

fot. kadr z wideo

Wygląda na to, że jeszcze przez chwilę będą do nas docierać echa dissu Bedoesa „Helikopter w ogniu”. Borys wykorzystał w nim bit z kawałka „Mam wyj***e” Firmy. Zich, producent utworu, zablokował go, ponieważ nie podobało mu się, że Bedoes sięgnął po jego dzieło bez zgody. Sam Bedoes tłumaczył, że chciał oddać Firmie hołd.

Po kilkudziesięciu godzinach diss wrócił, ponieważ – jak przekonuje Zich – dogadał się z 2115, że podmienią bit. Tak się jednak nie stało, co rozsierdziło Zicha. Dopiero po kilku naprawdę mocnych słowach z jego strony 2115 wrzuciło nową wersję „Helikoptera w ogniu”, tym razem na bicie z kawałka Skolima i Hellfielda.

Bosski zaostrza retorykę

Po tym jak Zich zablokował kawałek, Bosski Roman odniósł się do tego, podkreślając, że była to jego indywidualna decyzja. Raper zaznaczył, że to nie Firma zablokowała utwór, choć jednocześnie dodał, że niekoniecznie jest zadowolony z tego, że ktoś atakuje reprezentującego krakowską scenę Eripe.

Po tym jak 2115 nie podmieniło bitu, Roman zmienił front i jednoznacznie opowiedział się przeciwko 2115. – Tylko gnida mogła zrobić coś takiego – skomentował ruch ekipy Bedoesa względem Zicha Roman. Teraz artysta zaostrza retorykę i udostępniając diss „Co cię boli” Eripe w stories na Instagramie, opatruje go komentarzem: – Przeciwko k***stwu.

W weekend w sieci pojawił się klip do nowego singla dowodzonej przez Romana Drużyny Mistrzów. Wideo do „Górskiej siły” znajdziecie poniżej.